तेलंगाना में प्राइवेट बस ने स्कूल बस को मारी टक्कर, कई छात्र घायल

राजन्ना सिरिसिल्ला जिले के सिरिसिल्ला शहर में न्यू बस स्टैंड के पास सड़क हादसा हो गया. यहां छात्रों को स्कूल ले जा रही बस से तेज रफ्तार प्राइवेट बस टकरा गई.

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टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूल बस की खिड़कियों के शीशे टूट गए. कांच के टुकड़े लगने से कई छात्र घायल हो गए. हादसे के बाद छात्र डर गए.

घटना की जानकारी मिलने के बाद 108 की इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची और घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल ले गई. पुलिस ने प्राइवेट बस को थाने पहुंचा दिया है. हादसा किस वजह से हुआ, इसकी सही जानकारी जुटाने के लिए पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नशे में ड्राइवर ने मारी टक्कर

हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड (KPHB) इलाके में शनिवार, 5 सितंबर की सुबह तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े आठ दोपहिया वाहनों से जा टकराई. हादसे में सभी आठ वाहनों को नुकसान पहुंचा. घटना KPHB पुलिस स्टेशन के इलाके की है. बताया जा रहा है कि कार ने सड़क किनारे खड़ी कई मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी, जिससे सभी आठ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

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हादसे के बाद पुलिस को कार के अंदर शराब की एक बोतल मिली. इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि चालक शराब के नशे में कार चला रहा था. घटना के बाद चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

हादसे में कोई हताहत नहीं

फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने या मौत की जानकारी नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. चालक की पहचान और क्या उसके शराब के नशे में गाड़ी चलाने की जांच की गई थी, इस बारे में अभी और जानकारी सामने नहीं आई है.

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