scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

S Meghana Retirement: 30 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेटर मेघना का संन्यास, टीम इंडिया के लिए खेले सिर्फ 20 मैच

भारतीय क्रिकेटर एस मेघना (सब्भिनेनी मेघना) ने 30 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है. उन्होंने भारत के लिए 3 वनडे और 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. मेघना ने आखिरी बार 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. वह WPL में भी तीन सीजन खेलीं.

Advertisement
X
30 साल की उम्र में एस मेघना ने लिया संन्यास ( Photo: Instagram/@meghanasabbineni22)
30 साल की उम्र में एस मेघना ने लिया संन्यास ( Photo: Instagram/@meghanasabbineni22)

भारतीय महिला क्रिकेटर एस मेघना (सब्भिनेनी मेघना) ने 30 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है. मेघना ने भारत के लिए 3 वनडे और 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2022 में खेला था. वह महिला प्रीमियर लीग (WPL) में भी तीन सीजन का हिस्सा रहीं.

मेघना ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने संन्यास की जानकारी दी. उन्होंने लिखा- जब मैं एक खिलाड़ी के तौर पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर रही हूं, तो मेरा दिल आभार से भरा है. उन्होंने कहा कि मैदान उनके लिए दूसरे घर जैसा रहा, जिसने उन्हें मुश्किलों का सामना करना, विनम्र रहना सिखाया और जिंदगी भर साथ रहने वाली यादें और दोस्तियां दीं.

वनडे और टी20 इंटरनेशनल में ऐसा रहा रिकॉर्ड
एस मेघना ने नवंबर 2016 में विजयवाड़ा में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वहीं, फरवरी 2022 में न्यूजीलैंड के क्वीन्सटाउन में उन्होंने 3 वनडे इंटरनेशनल में पदार्पण किया. अपने वनडे करियर में उन्होंने 114 रन बनाए, जबकि 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम 258 रन रहे. दोनों व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में उन्होंने एक-एक अर्धशतक भी लगाया.

Advertisement

WPL में भी खेलीं तीन सीजन
मेघना ने महिला प्रीमियर लीग में तीन सीजन हिस्सा लिया. उन्होंने 2023 में गुजरात जायंट्स के साथ अपने WPL करियर की शुरुआत की. इसके बाद वह 2024 और 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलीं. WPL के 15 मैचों में उन्होंने 302 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल रहा. WPL में उनका आखिरी प्रदर्शन 2025 में था.

सम्बंधित ख़बरें

Megan Schutt
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में मचा हड़कंप, स्टार गेंदबाज पर लगा 2 मैचों का बैन
India in U19 Women's T20 World Cup
T20 वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी, खिताब बचाने उतरेगा भारत
Harmanpreet Kaur
10 मैच का दर्द 41 गेंदों में निकला बाहर! रो पड़ीं हरमनप्रीत कौर, VIDEO
punam raut
इस भारतीय क्रिकेटर का संन्यास, वर्ल्ड कप फाइनल में काटा था गदर
Anaya Bangar BCCI Transgender
Anaya Bangar की बड़ी अपील, क्या BCCI बदलेगा नियम?

क्रिकेट से जुड़ी रहेंगी मेघना
संन्यास के बाद मेघना ने क्रिकेट से अपना जुड़ाव बनाए रखने की इच्छा जताई. उन्होंने लिखा; भले ही एक खिलाड़ी के तौर पर मेरे क्रिकेट के दिन खत्म हो रहे हैं, लेकिन क्रिकेट से मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा.

उन्होंने आगे कहा कि वह इस खेल को कुछ लौटाना चाहती हैं, अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देना चाहती हैं और उस खेल की सेवा करना चाहती हैं, जिसने उन्हें सब कुछ दिया है.

 


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हरियाणा में बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म, CM सैनी के साथ बैठक के बाद फैसला |
    S Meghana Retirement: 30 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेटर मेघना का संन्यास, टीम इंडिया के लिए खेले सिर्फ 20 मैच |
    'चीनी सेनाओं के नियम तोड़ने की वजह से LAC पर बिगड़ती है स्थिति', ITBP चीफ के बयान पर MEA का जवाब |
    साइबर हमलों से लेकर डेटा सुरक्षा तक, अक्टूबर में सामने आईं बड़ी चिंताएं |
    ईशा अंबानी का हेयरस्टाइल आया पसंद? दिवाली की लटकनों से आप भी 'फ्री' में बनाएं, आसान है तरीका |
    Sharad Purnima 2026: 25 या 26 अक्टूबर, शरद पूर्णिमा कब है? पंडित ने पंचांग देखकर बताई सही तारीख |
    K-पॉप बैंड BTS के गानों, ChatGPT के सहारे श्रुति बनीं CA टॉपर! जानिए उनके 'सक्सेस सीक्रेट्स' |
    शमोंडा वायरस से क्या अब होगा नई महामारी का खतरा? एक्सपर्ट ने बताया इंसानों में संक्रमण का कितना रिस्क |
    बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम |
    Karwa Chauth 2026: बाजार से न खरीदें, करवा चौथ पर घर में ही सजाएं पूजा की थाली, इन आसान तरीकों से मिलेगा खूबसूरत लुक
    Advertisement