लॉर्ड्स से गॉल तक... स्वतंत्रता दिवस पर टीम इंडिया ने पूरे किए 600 टेस्ट, इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के क्लब में एंट्री

भारतीय क्रिकेट टीम ने 15 अगस्त (शनिवार) को श्रीलंका के खिलाफ गॉल के मैदान पर उतरते ही ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली. भारतीय टीम 600 टेस्ट मैच खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई. भारत से पहले केवल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा कर पाए. इंग्लैंड 1097 टेस्ट के साथ इस सूची में सबसे आगे है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 883 मुकाबलों के साथ दूसरे स्थान पर है.

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भारतीय टीम के टेस्ट सफर की शुरुआत साल 1932 में हुई थी. भारत ने अपना पहला टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला था और उस मुकाबले में टीम की कप्तानी सीके नायडू ने की थी. वहां से शुरू हुआ सफर अब गॉल तक पहुंच चुका है. करीब 94 वर्षों में भारतीय क्रिकेट ने कई उतार-चढ़ाव देखे और धीरे-धीरे खुद को टेस्ट क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में स्थापित किया.

सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच

1097- इंग्लैंड

883- ऑस्ट्रेलिया

600*- भारत

596- वेस्टइंडीज

487- न्यूजीलैंड

इस मुकाबले से पहले तक भारत ने 599 टेस्ट मैचों में से 186 में जीत हासिल की, जबकि 188 मुकाबलो में उसे हार का सामना करना पड़ा. 224 मुकाबले ड्रॉ रहे. इस दौरान भारत का जीत-हार अनुपात 0.989 और जीत प्रतिशत 31.13 रहा. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली टीमों में भारत पांचवें स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया 426 जीत के साथ शीर्ष पर है. इंग्लैंड ने 405, साउथ अफ्रीका ने 191 और वेस्टइंडीज ने 187 टेस्ट मैच जीते हैं. भारत के नाम पर 186 जीतें दर्ज हैं.

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भारत के टेस्ट सफर की रफ्तार समय के साथ काफी बढ़ी है. 1932 में पहला मुकाबला खेलने के बाद टीम को 100 टेस्ट पूरे करने में 35 साल लगे थे. इसके बाद अगले 100 टेस्ट का सफर 15 साल में पूरा हुआ, जबकि 200 से 300 टेस्ट तक पहुंचने में 14 साल लगे. इसके बाद मुकाबलों की संख्या तेजी से बढ़ी और पिछले तीनों 100-टेस्ट के पड़ाव भारत ने लगभग 10-10 साल के अंतराल में पूरे किए. यह बदलाव टेस्ट क्रिकेट में भारत की बढ़ती भागीदारी और व्यस्त इंटरनेशनल कैलेंडर को भी दिखाता है.

टीम इंडिया ने अपना 500वां टेस्ट सितंबर 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में खेला था. विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने उस ऐतिहासिक मुकाबले को यादगार बनाते हुए न्यूजीलैंड को 197 रनों से हराया था. अब ठीक एक दशक बाद भारत 600 टेस्ट के आंकड़े तक पहुंच गया है. खास बात यह है कि यह उपलब्धि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हासिल हुई है.

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