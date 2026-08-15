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Mawa Jalebi Recipe: त्यौहारों पर बनाएं हलवाई जैसी क्रिस्पी और रसीली मावा जलेबी, नोट करें आसान रेसिपी

Mawa Jalebi Recipe: आज हम आपको घर पर हलवाई स्टाईल कुरकुरी और रसीली मावा जलेबी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप बेहद आसानी से घर पर किसी खास मौके या त्यौहारों पर बना सकते हैं.

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स्वादिष्ट और रसीली मावा जलेबी बनाने की रेसिपी (Photo-ITG)
स्वादिष्ट और रसीली मावा जलेबी बनाने की रेसिपी (Photo-ITG)

Mawa Jalebi Recipe: गरमा-गरम और क्रिस्पी जलेबी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. वैसे तो बाजार में कई तरह की जलेबियां आसानी से मिल जाती हैं लेकिन घर पर अपने हाथों से बनी शुद्ध, कुरकुरी और रसीली मावा जलेबी का स्वाद ही अलग होता है. अगर आप भी किसी खास मौके पर घर में टेस्टी मिठाई बनाना चाहते हैं तो मावा जलेबी एक बेहतरीन ऑप्शन है. आइए जानते हैं कि घर पर हलवाई जैसी मावा जलेबी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

200 ग्राम मावा (लगभग 1 कप, क्रम्बल किया हुआ)
30-50 ग्राम मैदा
300 ग्राम चीनी
20-25 केसर के धागे
घी (जलेबी तलने के लिए)
 2-3 चम्मच दूध
जरूरत अनुसार पानी 

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मावा जलेबी बनाएं कैसे?

  • मावा जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैदा लें और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बिना गांठ वाला गाढ़ा घोल तैयार करें. इस घोल को 4-5 मिनट तक अच्छी तरह फेंटें और फिर ढककर लगभग एक घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें.
  • अब मावा को हाथ से अच्छी तरह मसल लें. इसमें 2-3 चम्मच दूध मिलाकर इसे पूरी तरह मुलायम बना लें. इसे भी एक घंटे के लिए ढककर रख दें.
  • एक घंटे बाद मैदा का घोल और मावा को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह फेंटें, ताकि दोनों पूरी तरह मिल जाएं. जलेबी का घोल तैयार है.

अब तैयार करें चाशनी
चाशनी तैयार करने के लिए केसर के धागों को एक छोटी चम्मच पानी में भिगो दें. एक पैन में चीनी और लगभग एक कप से थोड़ा ज्यादा पानी डालकर उबालें. चीनी घुलने के बाद चाशनी को 2-3 मिनट और पकाएं.

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चाशनी तैयार है या नहीं, इसे जांचने के लिए इसकी एक-दो बूंदों को उंगली और अंगूठे के बीच रखें. अगर यह शहद की तरह हल्की चिपचिपी लगे तो चाशनी तैयार है. अब इसमें भीगा हुआ केसर डालकर गैस बंद कर दें.

अब तले जलेबी

  • एक गहरी कढ़ाई में घी गर्म करें. तैयार घोल को जलेबी बनाने वाले कोन, सॉस की बोतल या मोटी प्लास्टिक की थैली में भर लें और नीचे से छोटा सा छेद कर दें.
  • अब गर्म घी में गोल-गोल घुमाते हुए जलेबी बनाएं. एक बार में जितनी जलेबियां आराम से आ जाएं, उतनी ही डालें. मीडियम गैस पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें.
  • तली हुई जलेबियों को तुरंत तैयार चाशनी में डालें और लगभग 2 मिनट तक रहने दें. इसके बाद निकालकर प्लेट में रखें. इसी तरह सारी जलेबियां तैयार करें.

इन बातों का रखें ध्यान 

  • मावा हमेशा ताजा और नरम इस्तेमाल करें, इससे जलेबी का घोल स्मूद बनेगा.
  • अगर घोल घी में डालते ही फैलने लगे तो उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाकर दोबारा अच्छी तरह फेंट लें.
  • जलेबी बनाने के लिए कोन की जगह सॉस की बोतल या प्लास्टिक की थैली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
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