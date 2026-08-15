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लखनऊ में ईंट से भरा ट्रैक्टर पलटा, 4 मजदूरों की दबकर मौत

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शनिवार को एक सड़क हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई, जिसके नीचे दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई.

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गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर हाईवे पर गंगागंज के पास यह सड़क हादसा हुआ. (Photo: ITG)
गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर हाईवे पर गंगागंज के पास यह सड़क हादसा हुआ. (Photo: ITG)

लखनऊ में शनिवार को एक सड़क हादसे की सूचना मिली है. बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई, जिसकी चपेट में आकर 4 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है.

गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर हाईवे पर गंगागंज के पास सुबह यह सड़क हादसा हुआ. ईंट-भट्ठे के मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके नीचे दबने से चार मजदूरों की मौत हो गई.

वहीं, रतलाम में मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत की भी जानकारी मिली है. इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

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यह भी पढ़ें: ड्राइविंग सीखते वक्त खोया कंट्रोल, तालाब में गिरी कार, महिला की मौत

घायलों को तत्काल उपचार के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. हादसे में तीन साल की बच्ची और 10 साल का बच्चा भी घायल हुआ है. सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और झाबुआ से राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे.

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बताया जा रहा है कि यह हादसा एक्सप्रेसवे पर उस समय हुआ, जब परिवार के लोग कार से यात्रा कर रहे थे. सड़क पर एक ट्रक सामने खड़ा था. कार चालक ने ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया. इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर पलट गई और सामने खड़े ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार हुई थी कि कार में सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं.

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