गॉल में शुभमन गिल ने फहराया तिरंगा, गौतम गंभीर ने बजाईं तालियां, राष्ट्रगान से गूंजा टीम इंडिया का कैम्प

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीलंका के गॉल में टीम इंडिया ने देशभक्ति से भरा खास पल साझा किया. पहले श्रीलंका-भारत टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया और पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान गाया.
इस खास मौके पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने तिरंगा फहराया. जैसे ही तिरंगा आसमान में लहराया, वहां मौजूद खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने तालियों के साथ इस ऐतिहासिक पल का स्वागत किया. मुख्य कोच गौतम गंभीर भी इस दौरान नजर आए और उन्होंने तालियां बजाई.
On the occasion of Independence Day, #TeamIndia gathered at Galle to hoist the Tricolour 🇮🇳 ahead of the First #SLvIND Test.#IndependenceDay pic.twitter.com/tHKIggV6AU— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तिरंगा फहराने के बाद पूरी टीम एक साथ खड़ी होकर राष्ट्रगान गाती है. विदेश की धरती पर भारतीय खिलाड़ियों का यह अंदाज हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बन गया.
गॉल में आयोजित इस समारोह ने यह संदेश दिया कि टीम इंडिया जहां भी जाती है, वहां भारत का सम्मान और तिरंगे की शान सबसे ऊपर रहती है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों की एकजुटता और राष्ट्रगान की गूंज ने इस पल को और भी यादगार बना दिया.
It's nearly time for the #SLvIND Test series opener ⏳— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
⏰ 10 AM IST
🏟️ Galle International Stadium
💻 https://t.co/WqGSQcQiuY
📱 Official BCCI App#TeamIndia pic.twitter.com/7DnAz2Q6tP
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80वें स्वतंत्रता दिवस पर टीम इंडिया की यह तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और फैन्स इसे बेहद भावुक और प्रेरणादायक पल बता रहे हैं.