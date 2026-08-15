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Hindu Dharam: कैसे बचा हजारों साल पुराना मंदिर? जब विज्ञान भी रह गया हैरान, जानें केदारनाथ के अनसुलझे रहस्य

Hindu Dharam: हिमालय की गोद में 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय निर्माण कला और विज्ञान का अद्भुत नमूना है. 2013 की भीषण प्रलयकारी बाढ़ और मलबे के बावजूद मुख्य मंदिर का अडिग खड़े रहना आज भी वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय है.

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केदारनाथ धाम के रहस्य (Photo: ITG)
केदारनाथ धाम के रहस्य (Photo: ITG)

Hindu Dharam: "हम केदारनाथ को कितना जानते हैं?" ज्यादातर लोगों के लिए केदारनाथ सिर्फ एक खूबसूरत तीर्थस्थल है, जहां जाकर फोटो खिंचवाई जाती है. लेकिन हिमालय की गहराइयों में बसा यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास और विज्ञान के बीच का सबसे बड़ा रहस्य है. एक ऐसी जगह, जहां इंसानी समझ खत्म होती है और चमत्कारों की शुरुआत. जरा सोचिए... उस दौर में जब न तो क्रेन थी, न गाड़ियां, न सीमेंट और न ही आज की आधुनिक तकनीक, तब समुद्र तल से 11,755 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर इतने भारी पत्थरों को कैसे लाया गया होगा? किस कारीगर ने इस विशाल संरचना को तराशा? और सबसे बड़ा सवाल, जब प्रकृति ने तबाही का वो मंजर रचा था, तब भी यह मंदिर सीना ताने कैसे खड़ा रहा?

हिमालय की गोद में समुद्र तल से करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर बर्फ, चट्टानों और खामोशी के बीच खड़ा केदारनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं है. यह उस दौर की गवाही देता है, जब इंसान के पास आधुनिक तकनीक नहीं थी, लेकिन उसके पास ऐसा निर्माण ज्ञान जरूर था, जो आज भी लोगों को हैरान करता है. केदारनाथ मंदिर का हर पत्थर जैसे एक सवाल पूछता है और हर सवाल का जवाब आसानी से नहीं मिलता है. हर साल लाखों लोग यहां आते हैं. कोई मन्नत लेकर, कोई मन की शांति के लिए और कोई सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद यहां आकर उसके जीवन में कुछ बदल जाए.

लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस मंदिर के सामने वे सिर झुकाते हैं, वह सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है. यह भारत की प्राचीन स्थापत्य परंपरा और हिमालयी प्रकृति के बीच संतुलन का भी एक अद्भुत उदाहरण है. तो आखिर इस मंदिर की कहानी क्या है? आइए जानते हैं.

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केदारनाथ में शिव की पीठ की पूजा क्यों होती है?

केदारनाथ मंदिर की कहानी शुरू होती है उस रहस्य से, जो सबसे पहले नजर आता है और वह है यहां पूजे जाने वाले भगवान शिव का स्वरूप. आमतौर पर शिवलिंग अंडाकार या बेलनाकार रूप में दिखाई देता है. लेकिन केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा एक अलग स्वरूप में होती है, जिसे शिव की पीठ का स्वरूप माना जाता है. इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसका संबंध सीधे महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों से जोड़ा जाता है.

कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों को शांति नहीं मिली. अपने ही संबंधियों, गुरुओं और भाइयों के वध का बोझ उनके मन पर था. जब उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिले, तो उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी गई. यहीं से शुरू होती है पांडवों की वह यात्रा, जो उन्हें मैदानों से उठाकर हिमालय की कठिन ऊंचाइयों तक ले गई. लेकिन भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न नहीं थे. मान्यता है कि वे पांडवों से बचने के लिए नंदी यानी बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में छिप गए. हालांकि भीम ने उन्हें पहचान लिया.

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कहा जाता है कि भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और केदार पर्वत के दोनों ओर अपने पैर फैला दिए, ताकि कोई भी पशु उनके बीच से निकल न सके. तभी भीम को आभास हुआ कि वह कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं. भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव धरती में समाने लगे. भीम उनके पिछले हिस्से को पकड़ने में सफल रहे. मान्यता है कि भगवान शिव का वही स्वरूप बाद में केदारनाथ में पूजनीय हुआ. कहा जाता है कि भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उनके पापों से मुक्ति का आशीर्वाद दिया. इसी वजह से केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ के रूप की पूजा किए जाने की मान्यता है. इसी कथा से पंच केदार की परंपरा भी जुड़ी हुई है केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर.इनमें केदारनाथ को विशेष महत्व प्राप्त है.

केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया?

अब सवाल उठता है कि क्या केदारनाथ मंदिर उसी समय बनाया गया था, जब पांडव यहां आए थे? इस सवाल का कोई एक निश्चित ऐतिहासिक उत्तर नहीं है. केदारनाथ की कहानी धार्मिक मान्यताओं और इतिहास, दोनों से जुड़ी हुई है. 

एक मान्यता के अनुसार, पांडवों ने यहां मंदिर का निर्माण कराया था. वहीं दूसरी धार्मिक परंपरा भगवान विष्णु के नर-नारायण रूप से जुड़ी है. मान्यता है कि नर-नारायण ऋषि ने इस क्षेत्र में कठोर तपस्या की थी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहां ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का वरदान दिया. इसके बाद इतिहास में आदि शंकराचार्य का नाम सामने आता है.

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मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भारत के प्रमुख तीर्थों को व्यवस्थित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. केदारनाथ के पुनरुद्धार से भी उनका नाम जोड़ा जाता है. आज भी मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि स्थित है. हालांकि केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहासकारों के बीच अलग-अलग मत हैं. कुछ ऐतिहासिक स्रोत मंदिर के निर्माण या विस्तार को बाद के शासकों से भी जोड़ते हैं. इसलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि केदारनाथ मंदिर किसी एक दौर की देन नहीं, बल्कि सदियों में विकसित हुई धार्मिक और स्थापत्य विरासत है.

बिना सीमेंट के इतने बड़े पत्थरों से कैसे बना मंदिर?

अब आते हैं उस सवाल पर, जहां आस्था के साथ विज्ञान भी सामने आता है. केदारनाथ मंदिर विशाल पत्थरों से बना है. इसकी संरचना देखकर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जाकर इतनी मजबूत इमारत कैसे बनाई गई?

प्राचीन भारतीय स्थापत्य में पत्थरों को एक-दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ने की कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था. केदारनाथ मंदिर की संरचना में भी बड़े-बड़े पत्थरों को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि पूरी इमारत का भार एक जगह केंद्रित न होकर अलग-अलग हिस्सों में बंटता है. मंदिर की मोटी दीवारें, मजबूत आधार और पत्थरों की संरचना इसे हिमालय जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र में टिकाऊ बनाती है. यानी प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने प्रकृति से लड़ने के बजाय उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्माण किया था. लेकिन इस मंदिर की असली परीक्षा अभी बाकी थी.

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2013 की आपदा में कैसे बचा केदारनाथ मंदिर?

साल 2013 उत्तराखंड के इतिहास की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक का गवाह बना था. लगातार बारिश, बाढ़ और मलबे ने केदारनाथ घाटी को तबाह कर दिया था. मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था. पानी, पत्थर और मलबा अपने रास्ते में आने वाली कई इमारतों को बहाकर ले गए थे. चारों तरफ तबाही का मंजर था. लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई, जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. एक विशाल चट्टान बहते हुए पानी के साथ मंदिर के पीछे आकर रुक गई. इसे बाद में भीमशिला के नाम से जाना जाने लगा. इस चट्टान ने पानी के तेज बहाव को मंदिर से दूर दो दिशाओं में मोड़ने में मदद की. नतीजा यह हुआ कि मंदिर के आसपास भारी तबाही हुई, लेकिन मुख्य मंदिर का ढांचा बचा रहा. भक्तों ने इसे भगवान शिव की कृपा माना था.

वहीं भूवैज्ञानिक और आपदा विशेषज्ञ इसे प्राकृतिक परिस्थितियों और चट्टान की स्थिति से जोड़कर देखते हैं. लेकिन सवाल आज भी लोगों के मन में है कि आखिर वह विशाल चट्टान उसी जगह क्यों आकर रुकी, जहां उसने मंदिर को बचाने में मदद की? शायद यही वह जगह है, जहां आस्था और विज्ञान की अपनी-अपनी व्याख्याएं सामने आती हैं.

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क्या केदारनाथ 400 साल तक बर्फ में दबा रहा?

केदारनाथ से जुड़ा एक और दावा अक्सर सामने आता है कि मंदिर कई सदियों तक बर्फ और ग्लेशियर के बीच दबा रहा. इतिहास में हिमालय के क्षेत्र में लंबे समय तक ठंडे मौसम का दौर जरूर रहा है, जिसे लिटिल आइस एज के नाम से जाना जाता है. इस अवधि के दौरान हिमालयी ग्लेशियरों के विस्तार में भी बदलाव हुए.

लेकिन केदारनाथ मंदिर के करीब 400 साल तक पूरी तरह बर्फ में दबे रहने के दावे को लेकर अलग-अलग मत हैं. इसलिए इसे निश्चित वैज्ञानिक तथ्य के रूप में कहना उचित नहीं होगा. इतना जरूर है कि मंदिर ने सदियों से हिमालय की अत्यधिक ठंड, बर्फबारी और कठिन मौसम का सामना किया है. और इसकी मजबूत पत्थर की संरचना आज भी लोगों के लिए अध्ययन का विषय है.

सर्दियों में केदारनाथ की पूजा कहां होती है?

हर साल सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. इसके बाद भगवान केदारनाथ की पूजा उखीमठ में की जाती है. उखीमठ को केदारनाथ का शीतकालीन गद्दीस्थल माना जाता है. कपाट बंद होने के बाद भगवान की पूजा-परंपरा उखीमठ में जारी रहती है और गर्मियों में कपाट खुलने के बाद फिर केदारनाथ में पूजा शुरू होती है. इसी परंपरा के साथ एक और मान्यता जुड़ी हुई है, अखंड दीपक की.

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कहा जाता है कि कपाट बंद करते समय गर्भगृह में दीपक जलाया जाता है और जब कई महीनों बाद कपाट खोले जाते हैं, तो दीपक जलता हुआ मिलता है. भक्त इसे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति से जोड़ते हैं. हालांकि, 6 महीने तक लगातार दीपक जलने के दावे को लेकर ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए इसे धार्मिक मान्यता के रूप में ही समझना उचित है.

क्या केदारनाथ और दक्षिण भारत के मंदिर एक सीध में हैं?

केदारनाथ को लेकर एक और दावा काफी लोकप्रिय है कि यह मंदिर दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख शिव मंदिरों के साथ एक विशेष भौगोलिक रेखा में स्थित है. कई लोग केदारनाथ, कालहस्ती, एकांबरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, चिदंबरम और रामेश्वरम को एक खास भौगोलिक संरेखण से जोड़ते हैं. इस दावे को प्राचीन भारत के उन्नत खगोलीय और भौगोलिक ज्ञान का प्रमाण भी बताया जाता है.

हालांकि ऐसे दावों को प्रमाणित करने के लिए सटीक भौगोलिक आंकड़ों और ऐतिहासिक प्रमाणों की जरूरत होती है. इसलिए इसे सीधे तौर पर प्राचीन वैज्ञानिक योजना का प्रमाण कहना उचित नहीं होगा. फिर भी यह सवाल जरूर दिलचस्प है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में बने प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य और धार्मिक परंपराओं में इतनी समानताएं कैसे विकसित हुईं.

क्या भविष्य में गायब हो जाएगा केदारनाथ?

अब कहानी एक ऐसे सवाल पर पहुंचती है, जो भविष्य से जुड़ा है. कुछ पुराणों, लोककथाओं और धार्मिक परंपराओं में भविष्य के केदारनाथ और बद्रीनाथ से जुड़ी मान्यताएं मिलती हैं. एक मान्यता के अनुसार, भविष्य में नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और वर्तमान केदारनाथ-बद्रीनाथ धामों तक पहुंचने का मार्ग बंद हो जाएगा. इसके बाद भविष्य केदार और भविष्य बद्री जैसे नए तीर्थों के प्रकट होने की बात कही जाती है. यह धार्मिक मान्यता है, भविष्यवाणी के रूप में प्रमाणित तथ्य नहीं. लेकिन इसका संदेश बेहद गहरा है. यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता. प्रकृति बदलती है, समय बदलता है और इंसान की बनाई संरचनाएं भी समय के साथ बदल सकती हैं.

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