चला रहा था फेसबुक, फिर बना ढाई करोड़ का मालिक, ऐसे ठगे 36 लाख

साइबर ठगी का एक हैरान कर देने वाले केस सामने आया है, जहां एक शख्स को जल्दी करोड़पति बनने का सपना ले डूबा. ऑनलाइन शेयर मार्केट में पैसे लगाकर मोटी रकम करने का लालच में शख्स ने अपने 36 लाख रुपये गंवा दिए. ये मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है.

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साइबर ठगी की ये कहानी फेसबुक से शुरू होती है, जहां युवक की नजर एक ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े विज्ञापन पर जाती है. विज्ञापन में शेयर मार्केट से मोटी कमाई करने के फर्जी सपने दिखाए जाते हैं.

विज्ञापन की मदद से युवक का संपर्क कुछ लोगों से हुआ, जिसने शख्स को समझना शुरू किया है कि कैसे वह घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग में रुपये लगाकर रातों-रात अमीर बन सकते हैं. यहां 30 परसेंट प्रोफिट का हवाला दिया गया.

वॉट्सऐप ग्रुप से कनेक्ट किया

विक्टिम को एक वॉट्सऐप ग्रुप से कनेक्ट किया, उस ग्रुप पर ट्रेडिंग से जु़ड़े मैसेज और प्रोफिट के दावे किए जाते थे. इसके बाद साइबर ठगों ने विक्टिम को एक ऐप भेजा और अकाउंट ओपन करने को कहा. विक्टिम को इनवेस्टमेंट के साथ प्रोफिट भी नजर आने लगा, जो असल में फेक होता है.

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युवक को ऐप में फेक फ्रोफिट नजर आने लगा, जिसे निकालने की कोशिश में शख्स के साथ करीब 36 लाख रुपये तक की ठगी हो चुकी है.

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साइबर ठगी से बचाव के लिए क्या करें?

बचाव के लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर नजर आने वाले फर्जी विज्ञापनों से दूर रहना चाहिए.

ट्रेडिंग के लिए हमेशा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का सहारा और पहले उसके बारे में ठीक से जानें, उसके बाद अपनी मेहनत की कमाई उसमें लगाएं.

100 परसेंट फ्रॉफिट जैसे फर्जी दावों से बचकर रहना चाहिए. कुछ प्लेटफॉर्म पर हर सप्ताह रिटर्न की गारंटी दी जाती है. ऐसे प्लेटफॉर्म और दावों से दूर रहें.

किसी भी ऐप या प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग शुरू करने से पहले चेक कर लें कि वह रजिस्टर्ड है या नहीं. फेक ऐप बड़ी ही खतरनाक साबित होगा.

इस तरह के ठगी के केस को इनवेस्टमेंट स्कैम कहा जाता है, जहां भोले-भाले लोगों को शिकार बनाया जाता है. मोटी कमाई का लालच देकर लोगों को शिकार बनाया जाता है.

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