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SA vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने रोका टेम्बा बावुमा का विजय रथ, शर्मनाक हार से टूटा बतौर कप्तान कभी ना हारने का रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान के रूप में टेम्बा बावुमा को पहली हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डरबन के किंग्समीड मैदान पर दक्षिण अफ्रीकी टीम 214 रनों से मुकाबला गंवा बैठी. ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाकर मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया है.

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ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया. (PHOTO: AP)
ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया. (PHOTO: AP)

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में कंगारू टीम ने मेजबान टीम को 214 रनों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी है. इस शानदार जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा का बतौर कप्तान कभी न हारने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी आखिरकार टूट गया.

मैच से पहले टेम्बा बावुमा ने साउथ अफ्रीका के लिए 13 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी, जिसमें से टीम ने 11 में शानदार जीत दर्ज की थी और सिर्फ 1 मैच ड्रॉ रहा था.

बावुमा का जीत प्रतिशत 84.61 का था और वह बतौर टेस्ट कप्तान कभी कोई मुकाबला नहीं हारे थे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले में कंगारू टीम के आगे उनकी एक नहीं चली और उन्हें बतौर कप्तान अपने टेस्ट करियर की पहली हार का सामना करना पड़ा.

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मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में मैट रेनशॉ के शानदार 190 रनों के दम पर 390 रन बनाए थे. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की पहली पारी 284 रनों पर सिमट गई, जिसमें डेविड बेडिंगहम ने 49 रन बनाए. कप्तान बावुमा पहली पारी में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए.

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दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 314 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए बड़ा लक्ष्य रखा. लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम महज 206 रनों पर सिमट गई. कप्तान बावुमा दूसरी पारी में भी फ्लॉप रहे और मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से मैच अपने नाम कर लिया.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. रयान रिकेलटन सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए, जबकि डेविड बेडिंगहम ने 46 रन बनाए और जोश हेज़लवुड की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. कप्तान बावुमा को मैट रेनशॉ ने आउट किया, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट लिया. 

इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स भी एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मेजबान टीम का स्कोर 99 रन पर 4 विकेट हो गया. एडेन मार्करम ने दबाव के बीच डटकर मुकाबला किया, लेकिन वह 75 रन बनाकर आउट हुए. इस विकेट के साथ टीम की ड्रा की उम्मीदें भी खत्म हो गई. अब सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला 18 अक्टूबर से गकेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाना है, जहां दक्षिण अफ्रीका को इस मुश्किल शुरुआत के बाद तुरंत वापसी करनी होगी. 

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