डिफेंस इंडस्ट्रलिस्ट साहिल लूथरा को फिर मिली धमकी, गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी

डिफेंस इंडस्ट्रलिस्ट साहिल लूथरा एक बार फिर जबरन वसूली करने वाले गिरोहों के निशाने पर आ गए हैं. 'विजयन त्रिशूल डिफेंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' के फाउंडर और प्रबंध निदेशक साहिल लूथरा को 5 करोड़ रुपये की रंगदारी और जान से मारने की नई धमकी मिली है.

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साल 2024 से लगातार धमकियों का सामना कर रहे लूथरा के खिलाफ ये सबसे नया मामला है. इस ताजा धमकी में कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम लिया गया है.

इस घटना ने एक बार फिर देश के प्रमुख बिजनेसमैन और व्यापारियों की सुरक्षा और संगठित अपराधी गिरोहों की बढ़ती पहुंच पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

असली गिरोह या नाम का दुरुपयोग?

इन धमकियों का आरोप गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े लोगों पर लगाया गया है. गोदारा का नाम देश भर में जबरन वसूली, सुपारी हत्या और बड़े कारोबारियों को डराने-धमकाने की कई हाई-प्रोफाइल जांचों में शामिल रहा है. हालांकि, साहिल लूथरा को मिली इस नई धमकी के पीछे वाकई में रोहित गोदारा का सिंडिकेट है या कोई दूसरे अपराधी गिरोह सिर्फ उसके नाम का इस्तेमाल कर डर पैदा कर रहा है, पुलिस इसकी बारीकी से जांच कर रही है.

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2024 से मिल रही हैं धमकियां

साहिल लूथरा को 2024 से ही लगातार डराया-धमकाया जा रहा है. इन्हीं धमकियों के चलते 17 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. पहले हुई पुलिस जांच में इस साजिश के अंतरराज्यीय तार जुड़े होने की बात सामने आई थी. उस समय पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जिनमें पंजाब पुलिस का एक बर्खास्त अधिकारी भी शामिल था.

इस कार्रवाई ने साबित किया था कि कारोबारियों को निशाना बनाने के लिए अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं. पिछली पुलिस कार्रवाई के बावजूद फिर से 5 करोड़ की मांग उठना ये दिखाता है कि खतरा अभी टला नहीं है.

विदेश में बैठकर भारत में नेटवर्क चला रहा है गोदारा गैंग

रोहित गोदारा का नाम कई राज्यों में संगठित अपराधों की जांच में प्रमुखता से उभरा है. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, ये नेटवर्क विदेशों में बैठकर अंतरराष्ट्रीय संचार माध्यमों के जरिए भारत में मौजूद अपने स्थानीय गुर्गों से वारदातों को अंजाम दिलवाता है.

गोदारा और उसके गिरोह का नाम कई चर्चित मामलों में सामने आ चुका है. दिसंबर 2022 में राजस्थान के गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या में इस गिरोह की भूमिका की जांच हुई थी. वहीं, दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में भी गोदारा गिरोह का नाम जुड़ा था.

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अप्रैल 2024 में मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के आवास के बाहर हुई गोलीबारी की जांच में भी इस नेटवर्क का नाम सामने आया था. इसके बाद सितंबर 2024 में कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग हुई थी. इसके बाद गिरोह से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी..

हाल के महीनों में दिल्ली और फरीदाबाद में भी दिखी दहशत

गिरोह की सक्रियता हाल के दिनों में भी NCR में देखी गई है. 28 अक्टूबर 2026 की सुबह उत्तर-पश्चिम दिल्ली के लोक विहार इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने दुबई स्थित कारोबारी साहिल जैन (उर्फ गूगल) के घर के बाहर करीब छह राउंड गोलियां चलाईं.

गोलियां वहां खड़ी एक गाड़ी और पड़ोस की संपत्ति पर लगीं. इस घटना के बाद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें रोहित गोदारा गिरोह की तरफ से हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया. पुलिस इस ऑडियो की जांच कर रही है.

इससे पहले फरवरी 2026 में फरीदाबाद पुलिस ने जबरन वसूली के एक मामले में गोदारा नेटवर्क के तीन संदिग्ध सहयोगियों को गिरफ्तार किया था. उस मामले में भी एक उद्योगपति से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी और पैसे न देने पर लगातार डराया जा रहा था.

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साहिल लूथरा की कंपनी 'विजयन त्रिशूल डिफेंस सॉल्यूशंस' भारत के तेजी से बढ़ते घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा है. हालांकि, अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है कि इन धमकियों का सीधा संबंध कंपनी के रक्षा कार्यों से है. लेकिन देश के रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र में काम कर रहे एक इंडस्ट्रलिस्ट को बार-बार निशाना बनाया जाना चिंता की बात है.

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अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस जा धमकी के स्रोत का पता लगाना और लूथरा की सुरक्षा करना है. अगर जांच में अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय गिरोहों की भूमिका साबित होती है, तो अलग-अलग राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को मिलकर इस सिंडिकेट की कमर तोड़नी होगी, ताकि किसी भी धमकी को हिंसा में बदलने से पहले ही रोका जा सके.

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