स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बीच सब ठीक नहीं? मैच के बाद हैंडशेक से दूरी, VIDEO

भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को विमेंस वनडे सीरीज के तीसरे एवं आखिरी मुकाबले में 8 विकेट से पराजित किया. इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने वनडे सीरीज में मेहमान टीम का 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया. 28 अक्टूबर (बुधवार) को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में भारत को जीत के लिए 132 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 17 ओवरों में हासिल किया,

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टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सीरीज के आखिरी मुकाबले के बाद कप्तान स्मृति मंधाना और सीनियर बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर के बीच एक छोटी-सी घटना चर्चा का विषय बन गई. मैच के बाद खिलाड़ियों के हैंडशेक के दौरान हरमनप्रीत मौजूदा कप्तान स्मृति के पास पहुंचीं. उस समय स्मृति दूसरी ओर देखती नजर आईं और दोनों के बीच पारंपरिक हैंडशेक नहीं हो पाया. यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड का था, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट की इन दो प्रमुख खिलाड़ियों से जुड़ा होने के कारण इसने लोगों का ध्यान खींचा. इस घटना के बाद कुछ लोगों ने दोनों खिलाड़ियों के बीच संभावित अनबन की अटकलें लगानी शुरू कर दीं.

See how the captain Smriti Mandhana is avoiding Harman and turning away to avoid a handshake. Strange, because captaincy toh Harman ki gayi thi. If anyone had reason to be distant, it wasn't Smriti. Smriti got what she wanted, so why is she acting like this now? https://t.co/EZhBed1CXW — ♡🌈 (@__Ladyybird__) October 28, 2026

गौरतलब है कि सीरीज के दूसरे वनडे में पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 121 गेंदों पर 126 रनों की शानदार पारी खेली थी. उनकी इस पारी के दौरान स्मृति मंधाना ने भी तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया था. मैदान पर हुई इस घटना से इतर भारतीय टीम के लिए सीरीज का नतीजा बेहद शानदार रहा. तीसरे वनडे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीनों मुकाबलों में शिकस्त दी. बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों विभागों में टीम का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा.

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वैष्णवी शर्मा ने बरपाया कहर

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 39.5 ओवर्स में 131 रनों पर ऑलआउट हो गई. भारत की ओर से बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट हासिल किए. यह वनडे इंटरनेशनल में उनका पहला पांच विकेट हॉल रहा. 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. यास्तिका भाटिया पहली ही गेंद पर आउट हो गईं, जबकि हरलीन देओल 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. इसके बाद प्रतीका रावल और शेफाली वर्मा ने पारी संभाली. दोनों ने नाबाद अर्धशतक जड़कर भारत को जीत तक पहुंचाया.

प्रतीका रावल ने 4 चौके और तीन छक्के की मदद से 56 बॉल पर नाबाद 59 रन बनाए. जबकि शेफाली वर्मा ने 26 गेंदों पर नाबाद 51 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 6 चौके और तीन सिक्स शामिल रहे. इससे पहले भारत ने पहला वनडे 9 विकेट और दूसरा वनडे 121 रनों से जीता था. भारतीय टीम ने वनडे सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज भी 3-0 से अपने नाम की थी.

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