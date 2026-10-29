Moon Transit: आज करवा चौथ की रात चंद्रमा का गोचर, 7 राशियों के हाथ लगेगा पैसा!

Karwa Chauth Moon Transit: ग्रहों की चाल में बदलाव को ज्योतिष में जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है. 29 अक्टूबर को करवा चौथ की रात चंद्रमा वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. इस गोचर को कुछ राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव, आर्थिक अवसर और रिश्तों में सुधार के संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा का यह राशि परिवर्तन 1 नवंबर की रात तक प्रभावी रहेगा. ऐसे में मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला समय खास माना जा रहा है.

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चंद्रमा गोचर 2026: कब होगा राशि परिवर्तन?

पंचांग के अनुसार, 29 अक्टूबर की रात करीब 10 बजकर 6 मिनट पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. चंद्रमा को ज्योतिष में मन, भावनाओं, मानसिक स्थिति और पारिवारिक सुख का कारक माना जाता है. वहीं मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जिसे बुद्धि, संवाद और व्यापार से जोड़कर देखा जाता है.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, चंद्रमा के इस गोचर के दौरान बातचीत, नई योजनाओं और आपसी तालमेल से जुड़े मामलों में कुछ राशियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आइए जानते हैं किन 7 राशियों के लिए यह गोचर शुभ संकेत दे रहा है.

मेष राशि: आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम में मिलेगी सफलता

मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर उत्साह बढ़ाने वाला माना जा रहा है. कार्यक्षेत्र में अपनी बात रखने और नई जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिल सकता है. लंबे समय से किसी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें प्रगति के संकेत मिल सकते हैं.

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मिथुन राशि: नई शुरुआत के मिल सकते हैं मौके

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और चंद्रमा का इसी राशि में प्रवेश इस राशि के जातकों के लिए खास माना जा रहा है. मन में नए विचार आ सकते हैं .

सिंह राशि: आर्थिक मामलों में मिल सकते हैं सकारात्मक संकेत

सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों और कामकाज के लिहाज से अनुकूल संकेत देने वाला माना जा रहा है. आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिल सकता है, जबकि कारोबार करने वाले लोग नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं.

कन्या राशि: नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका

कन्या राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग या किसी पुराने काम में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नई रणनीति बनाने का समय हो सकता है.

तुला राशि: भाग्य का मिल सकता है साथ

तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का यह राशि परिवर्तन रुके हुए कामों में गति आने का संकेत देता है. लंबे समय से किसी अवसर या परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है. करियर में नई संभावनाओं पर विचार करने का मौका मिलेगा.

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धनु राशि: रिश्तों में सुधरेगा तालमेल

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर वैवाहिक जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत देने वाला माना जा रहा है. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो बातचीत से उसे सुलझाने का अवसर मिल सकता है.

मीन राशि: धन और संपत्ति से जुड़े मामलों पर रहेगा ध्यान

मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक उम्मीदें जगा सकता है. जमीन, मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों की बातचीत आगे बढ़ सकती है. आय और खर्च को लेकर नई योजना बनाने का अवसर मिल सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिल सकता है.

चंद्रमा गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव माना जाता है?

वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं से जुड़ा ग्रह माना जाता है. चंद्रमा लगभग ढाई दिन में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है. इसलिए इसके गोचर को दैनिक और अल्पकालिक राशिफल में महत्वपूर्ण माना जाता है.

मिथुन राशि में चंद्रमा के प्रवेश को संवाद, विचारों के आदान-प्रदान और नई योजनाओं से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, किसी व्यक्ति पर गोचर का प्रभाव उसकी जन्मकुंडली और अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग माना जाता है. इसलिए केवल राशि के आधार पर किसी बड़े आर्थिक, करियर या वैवाहिक फैसले का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए.

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