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IND vs WI: 'हम बहाने नहीं बनाते...', शतकवीर श्रेयस अय्यर ने खोला धमाकेदार पारी का सबसे बड़ा राज

श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की. इस जीत के साथ ही पांच मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है. भारत का अगला मुकाबला अब शुक्रवार यानी 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा.

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अय्यर ने बताई शतक के पीछे की कहानी. (PHOTO: PTI)
अय्यर ने बताई शतक के पीछे की कहानी. (PHOTO: PTI)

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से तहलका मचा दिया. अय्यर की धमाकेदार पारी की बदौलत भारत ने आसानी से मुकाबले को अपने नाम कर लिया. 

महज 43 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने वाले अय्यर ने इस सफलता के पीछे की दिलचस्प कहानी दुनिया के सामने रखी है. फैन्स लंबे समय से अय्यर की बड़ी पारी का इंतजार कर रहे थे जो आखिरकार वेस्टइंडीज के खिलाफ देखने को मिली.

जापान में हुए एशियन गेम्स की थकान और चुनौतियों से पार पाकर मैदान पर उतरने वाले अय्यर ने बताया कि आखिर कैसे कोच अभिषेक नायर के साथ हुई एक छोटी सी बातचीत ने उनकी पूरी बल्लेबाजी का अंदाज ही बदल दिया.

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एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल जिताने के बाद जापान से सीधे लखनऊ पहुंचे कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह आसान नहीं था. इस पर बात करते हुए अय्यर ने बीसीसीआई द्वारा जारी एक वीडियो में खुलकर अपनी बात रखी.

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अय्यर को पसंद है चुनौती

अय्यर ने कहा कि जापान से लौटने के बाद यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन जब आप इस लेवल पर खेलते हैं तो यही सब चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं. उन्होंने साफ कहा कि हम चुनौतियों से प्यार करते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि खेल के मामले में हम हमेशा टॉप पर रहें, साथ ही सारे बहाने को दरकिनार कर दें.

अपनी इस शतकीय पारी के पीछे श्रेयस अय्यर ने सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा रहे अभिषेक नायर के साथ हुई बातचीत को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया. एशियन गेम्स के दौरान जापान में ही दोनों के बीच क्रिकेट की बुनियादी चीजों पर लंबी चर्चा हुई थी.

अय्यर ने किया बड़ा खुलासा

अय्यर ने खुलासा किया कि नायर के साथ हुई उस बातचीत ने उनकी इस पारी में बहुत मदद की. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में कुछ जरूरी बदलाव किया. अय्यर ने बताया कि वह अब गेंद को डिलीवर होने से पहले ठीक तरीके से पढ़ते हैं. इसके साथ ही खुद को बेहतर पोजिशन में रखते हुए शॉट का चयन करते हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मुकाबले में मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 19.1 ओवर में 171 रन बनाए थे, जिसमें शाई होप (52) और शेरफेन रदरफोर्ड (56) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं. भारत की गेंदबाजी में डेब्यू करने वाले नमन धीर ने 31 रन देकर 3 विकेट झटके.

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लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत में झटके लगे, लेकिन कप्तान अय्यर (102* रन, 42 गेंद, 10 चौके, 6 छक्के) और ईशान किशन (37* रन) के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 137 रनों की नाबाद साझेदारी ने मैच का पासा पलट दिया. भारत ने महज 14.4 ओवरों में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और लगातार अपनी 10वीं जीत दर्ज की. 

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