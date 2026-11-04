scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bigg Boss 20: काजी तौकीर की पत्नी हिफ्सा ने लिखा इमोशनल नोट, शो को लेकर की बड़ी अपील

हिफ्सा काजी अपने पति के खेल, परवरिश और 'बिग बॉस 20' के सफर की तारीफ करते हुए इमोशनल हो गईं. वह खुद को एक प्राउड पत्नी बताती हैं और काजी से ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने के लिए कहती हैं.

Advertisement
X
काजी की वाइफ का मैसेज (Photo: X/@HotstarReality)
काजी की वाइफ का मैसेज (Photo: X/@HotstarReality)

'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट काजी तौकीर की पत्नी, डॉ. सैयद हिफ्सा काजी ने अपने पति के लिए एक इमोशनल नोट लिखा है. उन्होंने इस बात पर गर्व जताया है कि काजी घर के अंदर कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें एक फ्रेम दिख रहा है जिसे 'बिग बॉस' के घर भेजा गया था. इस फ्रेम में काजी अपनी मां के साथ पोज़ देते नजर आ रहे हैं.
 
हिफ्सा, जिन्हें काजी अक्सर घर के अंदर याद करते हैं और जो बाकी कंटेस्टेंट्स के बीच भी चर्चा का विषय रही हैं, ने कहा कि उन्हें यह देखकर बहुत खुशी और सौभाग्य महसूस हो रहा है कि काजी इतने मजबूत तरीके से गेम खेल रहे हैं.

तस्वीर शेयर करते हुए हिफ्सा ने लिखा, 'जिसने एक शेर को जन्म दिया, वह काजी की अम्मी जान हैं! और जिसने उस शेर को दहाड़ना सिखाया, वह काजी के अब्बा जान हैं!' उन्होंने आगे कहा, 'मैं यह सब बहुत ही भावुक मन से लिख रही हूं.'

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


हिफ्सा ने काजी की तारीफ करते हुए कहा कि 19 साल की उम्र में उन्होंने जो हासिल किया, उसे पाने के लिए कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि काजी को जमीन से जोड़े रखने में उनके माता-पिता और उनकी परवरिश का बड़ा हाथ है. उन्होंने लिखा, 'हां, उनकी परवरिश ने ही उन्हें जमीन से जोड़े रखा और जब वे स्क्रीन से दूर थे, तब भी उनके माता-पिता का साथ, उनकी दुआएं, आशीर्वाद और संस्कार ही थे जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की.'

सम्बंधित ख़बरें

Mahhi Vij
बेटी के लिए अश्लील कमेंट सुन भड़कीं लव की मां, माही को डांटा
Young DSA, Scout OP cries inconsolably after fight
भुलाए गिले-शिकवे, गले लगकर रोए स्काउट-यंग, काजी ने ऐसे खास बनाया पल
Omar Abdullah appreciates Qazi Touqeer in Bigg Boss 20
काजी के सपोर्ट में उमर अब्दुल्ला, बिग बॉस की ट्रॉफी की जताई उम्मीद
Love gill cried after character assassination by scout gf kashvi
'सांसें बंद हो रही हैं', बिलखकर रोईं लव, हालत देख काशवी के निकले आंसू
Arijit Singh Qazi Touqeer
अरिजीत सिंह के सफर पर बोले काजी तौकीर, बिग बॉस में किया खुलासा

हिफ्सा ने आगे कहा कि वह देख सकती हैं कि काजी 'बिग बॉस 20' में अपना 'खून-पसीना और पूरी जान' लगा रहे हैं. उन्होंने काजी की तारीफ करते हुए कहा कि वे अपनी 'बुद्धिमानी, सही मात्रा में आक्रामकता, मजाकिया अंदाज, डांस, गायन, विनम्रता और अपने व्यक्तित्व के कई अलग-अलग पहलुओं' से अपने फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं. 

उनकी पत्नी होने पर गर्व जताते हुए उन्होंने कहा, 'उनकी जीवनसंगिनी (शरीक-ए-हयात) होने पर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करती हूं.' उन्होंने काजी के फैंस को भी उनके लगातार प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया.

Advertisement

हिफ्सा ने अपने दिल से लिखे इस नोट को अपने पति के लिए एक खास मैसेज के साथ खत्म किया, जिसमें उन्होंने काजी से ट्रॉफी घर लाने की अपील की. ​​उन्होंने लिखा, 'चलो, हम सब मिलकर इतिहास रचें और 'बिग बॉस 20' की ट्रॉफी घर लाएं!' 

बिग बॉस में हुआ फैमिली मैसेज टास्क
बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में, कंटेस्टेंट्स को एक भावुक कर देने वाला सरप्राइज मिला. शो में एक टास्क की घोषणा की, जिसके ज़रिए वे अपने परिवार वालों के ऑडियो मैसेज और तस्वीरें पा सकते थे. हालांकि, उन्हें अपने अपनों के मैसेज पाने या एक अतिरिक्त लाइफलाइन हासिल करने में से किसी एक को चुनना था. जब मनीष गोयल के सामने अपनी लाइफलाइन बचाने या काजी तौकीर को उसके परिवार का मैसेज सुनने देने का विकल्प आया, तो उन्होंने दूसरा विकल्प चुना. अपने परिवार का ऑडियो मैसेज सुनकर काजी काफी भावुक हो गए. उन्हें एक पिक्चर फ़्रेम भी मिला, जिसमें वे अपनी मां के साथ पोज़ देते हुए नजर आ रहे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Narak Chaturdashi 2026: छोटी दिवाली पर क्यों होता है अभ्यंग स्नान? ये एक गलती करने वाले जाते हैं नर्क |
    ASUS की Diwali Sale में लैपटॉप पर 58% तक छूट! ₹52,990 में मिल रहा Vivobook, गेमिंग लैपटॉप भी सस्ते. |
    अंशुल कंबोज की खौफनाक गेंदबाजी का क्या है राज? सुनील गावस्कर ने कह डाली बड़ी बात |
    'अरबों के वोट पर शक न करें', इजरायली राष्ट्रपति की नेतन्याहू को खरी-खरी, चुनाव नतीजों को दी मंजूरी |
    कांग्रेस में आना चाहते थे सिद्धू मूसेवाला, राहुल गांधी ने संगरूर में किया याद |
    रामायण की उर्मिला बनीं सोनिया बलानी, महसूस किया लक्ष्मण की पत्नी का दर्द, भावुक होकर बोलीं- ऐसा त्याग मेरे बस का नहीं |
    अमेरिका का जनादेश ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जनता का संदेश है? मारिया के साथ देखें दंगल |
    SIR और चुनाव आयुक्तों की कानूनी छूट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र से जवाब तलब |
    US मिडटर्म में 'देसी' फ्लेवर, पिया, अरुणा, सुहास जीते, SIR पर सवाल उठाने वाली प्रमिला ने भी झंडा गाड़ा |
    14 जनवरी को RCB और MI के बीच होगी पहली टक्कर, WPL 2027 के लिए शेड्यूल का ऐलान
    Advertisement