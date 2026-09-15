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सड़क पर युवक को कार ने मारी टक्कर, ग्रेटर नोएडा में Hit and Run का Video वायरल

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिट एंड रन का मामला सामने आया है. बिसरख थाना क्षेत्र के एक मूर्ति चौक का बताया जा रहा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. दावा है कि 5 सितंबर सुबह 4:35 बजे तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मारी. युवक को गंभीर चोट आने की बात कही जा रही है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन युवक गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन युवक गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिट एंड रन का मामला सामने आया है. एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी. हादसे की पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह 5 सितंबर की सुबह करीब 4:35 बजे का है. वायरल वीडियो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित एक मूर्ति चौक का बताया जा रहा है. वीडियो में सड़क पर एक युवक जाता हुआ दिखाई दे रहा है. इसी दौरान तेज रफ्तार कार आती है और युवक को टक्कर मार देती है.

घटना के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि हादसे में युवक को गंभीर चोट आई है. हालांकि, युवक की चोटों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया. इसके बाद मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में अपराध संख्या 639/2026 के तहत धारा 281 और 125 बी BNS में मुकदमा दर्ज किया गया है.

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

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पुलिस ने बताया कि मामले से संबंधित आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपी की गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर थाना बिसरख में दाखिल करा दिया है. पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने यह भी बताया कि मुकदमे की विवेचना जारी है और विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले का विधिक निस्तारण किया जाएगा.

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

इस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, घटना में इस्तेमाल बताई जा रही गाड़ी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. फिलहाल मामले की विवेचना जारी है. पुलिस वायरल वीडियो और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है.

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