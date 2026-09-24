'गटर शो बंद करो', सलमान खान से बोले सुनील पाल, लिया पंगा!

कॉमेडियन सुनील पाल अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. अब उन्होंने सलमान खान और उनके होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ पर तीखा हमला बोला है. सुनील पाल ने शो के कंटेंट और इसमें शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स पर सवाल उठाते हुए इसे ‘गटर शो’ तक कह दिया. उन्होंने सलमान खान से कहा कि अगर वो लोगों को सलाह दे रहे हैं, तो पहले उन्हें अपने शो के कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए.

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सलमान पर साधा निशाना

मीडिया से बातचीत के दौरान सुनील पाल ने सलमान खान की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी. सलमान ने ‘बिग बॉस 20’ के वीकेंड का वार एपिसोड में सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने और बॉडी शेमिंग का मुद्दा उठाया था. उन्होंने ट्रोल्स को फटकार लगाते हुए कहा था कि किसी के लुक या काम को लेकर अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए.

सलमान की इस बात पर सुनील पाल ने कहा कि सलमान खान को स्टार दर्शकों और देश की जनता ने बनाया है. उनके मुताबिक, लोगों ने सलमान की फिल्में देखीं और उन्हें लगातार प्यार दिया, तभी वह आज इतने बड़े स्टार हैं. सुनील ने सलमान के साथ शाहरुख खान और दूसरे बड़े सितारों को भी नसीहत देते हुए कहा कि अब उन्हें बदलते समय और दर्शकों की पसंद को समझना चाहिए.

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‘बिग बॉस पहले बंद करिए’

सुनील पाल ने कहा कि भाईजान, पहले ‘बिग बॉस’ को बंद करिए. उन्होंने शो को ‘गटर शो’ बताते हुए आरोप लगाया कि इसमें छपरी लोगों को स्टार बना दिया जाता है, जिनका व्यवहार और विवाद समाज के लिए सही उदाहरण नहीं हैं. कॉमेडियन ने ये भी कहा कि शो से जुड़े हर व्यक्ति को आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए. उनके अनुसार, ‘बिग बॉस’ में आने वाले कुछ कंटेस्टेंट्स अपने विवादों और आपत्तिजनक व्यवहार के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन शो उन्हें बड़े मंच पर पहुंचा देता है.

सुनील पाल ने कहा कि शो में शामिल कुछ लोग समाज के लिए गलत उदाहरण हैं, फिर भी उन्हें लोकप्रियता और स्टारडम मिल जाता है. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सलमान खान अलग-अलग मुद्दों पर अपनी सुविधानुसार रुख बदलते हैं.

यह पहली बार नहीं है जब सुनील पाल ने किसी रियलिटी शो या मनोरंजन जगत की बड़ी हस्ती पर टिप्पणी की हो. इससे पहले वह ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में कुछ कॉमेडियंस को बुलाए जाने पर भी सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर शो के मेकर्स और अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा था.

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