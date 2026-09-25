लाल रंग और चमक देखकर न धोखा खाएं! सेब मीठा है या फीका? इन 5 आसान ट्रिक्स से तुरंत करें पहचान

Tips And Tricks To Buy Sweet Apples: बाजार में इन दिनों खूब सेब आ रहे हैं. सेब खाने से सेहत बढ़िया रहती है. ऐसे में ज्यादातर घरों में सेब लाए जाते हैं. सेब खरीदते समय हममें से ज्यादातर लोग बस उसका लाल रंग और चमक देखकर ही उसे टोकरी में रख लेते हैं. लोगों को मानना होता है सेब जितना लाल और चमकदार होगा, उतना ही मीठा और रसीला निकलेगा. लेकिन घर आकर काटने पर कई बार सेब फीका, कम रस वाला या जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट निकल जाता है. ऐसे में बाजार से 150 रुपये किलो वाला बढ़िया सेब खरीदने में पैसे खर्च करने के बाद भी मनपसंद स्वाद नहीं मिल पाता.

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अगर आप भी हर बार मीठे, ताजे और रसीले सेब चुनना चाहते हैं, तो अगली बार सिर्फ उसके लाल रंग पर भरोसा न करें. सेब खरीदते समय उसके वजन से लेकर खुशबू, छिलके और सख्ती तक कुछ छोटी-छोटी चीजें चेक करें. इन आसान तरीकों से खराब या जरूरत से ज्यादा पके सेब को पहचानने में मदद मिल सकती है. चलिए जानते हैं कैसे आप सिर्फ देखकर ही पता लगा सकते हैं कि सेब मीठा है या फीका.



सिर्फ लाल रंग देखकर न खरीदें

सेब का रंग उसकी किस्म के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. इसलिए बहुत ज्यादा लाल या चमकदार दिखने वाला सेब जरूरी नहीं कि मीठा ही हो. खरीदते समय ऐसे सेब चुनें जिनका छिलका साफ और अच्छी हालत में हो. खरीदते समय देखें कि सेब पर कट के निशान ना हों, वो ज्यादा दबा हुआ ना हो या उस पर गहरे दाग ना लगे हों.

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एक ही साइज में भारी सेब चुनें

अगर सामने एक जैसे आकार के कई सेब रखे हैं, तो उन्हें हाथ में उठाकर वजन महसूस करें. आमतौर पर जो सेब अपने आकार के हिसाब से ज्यादा भारी लगता है, उसमें पानी की मात्रा अच्छी हो सकती है और वो ज्यादा रसदार निकल सकता है. हालांकि, सिर्फ वजन देखकर ही फैसला न करें, बाकी चीजें भी जरूर चेक कर लें.

सेब को सूंघकर भी पकड़ सकते हैं ताजगी

सेब खरीदते समय उसे हल्का सा नाक के पास ले जाकर सूंघें. ताजे और पके सेब में आमतौर पर हल्की नेचुरल फल जैसी खुशबू महसूस होती है. अगर सेब से बिल्कुल खुशबू नहीं आ रही है, तो वो कम पका हो सकता है. वहीं, बहुत तेज या अजीब गंध महसूस हो तो ऐसे सेब को खरीदने से बचना बेहतर है.

हल्का दबाकर देखें कितना सख्त है

सेब को हाथ में लेकर बहुत हल्के से दबाएं. ताजा सेब आमतौर पर मजबूत और सख्त महसूस होता है. अगर वो दबाते ही बहुत आसानी से अंदर की तरफ धंस रहा है, तो संभव है कि वो ज्यादा पक चुका हो या खराब होने लगा हो. ध्यान रखें कि सेब को जोर से न दबाएं, वरना वो वहीं से दबा जाएगा.

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डंठल के पास की जगह जरूर देखें

सेब के डंठल के आसपास भी एक नजर डालें. अगर वहां का हिस्सा बहुत ज्यादा सूखा, सिकुड़ा या झुर्रीदार नजर आ रहा है, तो सेब पुराना हो सकता है. अच्छी हालत वाला सेब चुनने के लिए डंठल के आसपास का हिस्सा भी साफ और ठीक दिखना चाहिए.

मिठास का असली राज सेब की किस्म में भी है

एक जरूरी बात ये है कि सिर्फ देखकर किसी सेब की मिठास की 100% गारंटी नहीं दी जा सकती. सेब का स्वाद उसकी किस्म पर भी काफी निर्भर करता है. अलग-अलग वैरायटी में मिठास, खट्टापन और रस की मात्रा अलग होती है. इसलिए अगर आपको ज्यादा मीठे सेब पसंद हैं, तो खरीदते समय उसकी किस्म के बारे में भी जानकारी लें.

अगली बार बाजार में सेब खरीदें तो सिर्फ उसकी चमक देखकर खरीदने का मन न बनाएं. वजन, खुशबू, छिलका, सख्ती और डंठल के आसपास की कंडीशन जैसी पांच चीजों पर नजर डालेंगे तो बेहतर और ताजा सेब चुनने में मदद मिल सकती है.

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