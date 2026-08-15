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'मुझे आपका देश बहुत पसंद है...', स्वतंत्रता दिवस का केविन पीटरसन का दिल छूने वाला पोस्ट

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भारतीयों को खास संदेश दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें भारत से बेहद प्यार है और सभी भारतीय दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं.

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केविन पीटरसन ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीयों को दी बधाई (Photo: Reuters)
केविन पीटरसन ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीयों को दी बधाई (Photo: Reuters)

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने खास अंदाज में शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत और भारतीय लोगों के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हुए एक भावुक संदेश साझा किया.

पीटरसन ने लिखा कि उन्हें भारत से बेहद लगाव है और वे अपने सभी भारतीय दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दोस्ती का रिश्ता बेहद खास है और क्रिकेट ने इस संबंध को और मजबूत बनाया है.

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पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज ने अपने संदेश में कहा कि SA20 लीग के जरिए उन्होंने भारतीय प्रशंसकों का अपार प्यार और समर्थन महसूस किया है. उन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बढ़ते संबंधों की भी सराहना की.

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'मेरे सभी भारतीय दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ. मुझे आपका देश बहुत पसंद है. मुझे यहाँ के सभी दयालु और प्यारे लोग बहुत अच्छे लगते हैं. जय हिंद.'

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भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया भर के कई खेल सितारों, क्रिकेटरों और खेल संगठनों ने भी भारतीयों को शुभकामनाएं दीं. हालांकि पीटरसन का संदेश इसलिए खास रहा क्योंकि उसमें भारत और भारतीयों के प्रति उनका व्यक्तिगत स्नेह साफ नजर आया.

केविन पीटरसन पहले भी कई बार भारत के प्रति अपने लगाव का इजहार कर चुके हैं. भारतीय क्रिकेट, यहां की संस्कृति और प्रशंसकों के प्रति उनका जुड़ाव लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है.

इस बार स्वतंत्रता दिवस पर उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और भारतीय प्रशंसक उनकी इस भावना की जमकर सराहना कर रहे हैं.

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