गॉल टेस्ट में डराने वाल पल! केएल राहुल के झन्नाटेदार शॉट से श्रीलंकाई फील्डर घायल, छोड़ना पड़ा मैदान

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त (शनिवार) को गॉल टेस्ट मैच के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ियों और दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दीं.

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भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल के स्वीप शॉट से श्रीलंका के शॉर्ट लेग फील्डर निशान मदुष्का के हेलमेट पर जोरदार गेंद लगी. यह घटना श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर हुई. राहुल ने स्वीप शॉट खेला और गेंद सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े मदुष्का के हेलमेट से टकरा गई.

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टक्कर इतनी तेज थी कि मदुष्का तुरंत असहज नजर आए. घटना के तुरंत बाद केएल राहुल उनके पास पहुंचे और उनका हालचाल पूछा. श्रीलंकाई टीम के फिजियो और मेडिकल स्टाफ भी तुरंत मैदान पर पहुंचे.

KL Rahul swept hard, and the ball struck the Sri Lankan player hard. He has gone off the field and has been taken to the hospital for a medical check-up. Hope he recovers soon. 💔



A good gesture from KL Rahul, who immediately went to check on him after seeing the injury. pic.twitter.com/Fp8Bg836hs — KLassy 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@KLassified_01) August 15, 2026

शुरुआती जांच के बाद एहतियात के तौर पर निशान मदुश्का मैदान छोड़कर बाहर चले गए, ताकि उनकी मेडिकल जांच की जा सके. राहुल ने गेंद हेलमेट से लगने के बाद रन लेने में भी हिचक दिखाई, लेकिन यशस्वी जायसवाल पहले ही रन के लिए निकल चुके थे, जिसके चलते राहुल को दौड़ पूरी करनी पड़ी. इसके बाद वह तुरंत मदुष्का के पास पहुंचे.

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यह मुकाबला भारत के लिए खास है क्योंकि टीम इंडिया अपना 600वां टेस्ट मैच खेल रही है और यह मैच भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खेला जा रहा है. श्रीलंका ने इस मैच में चार स्पिनरों के साथ उतरने का फैसला किया, जबकि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी.

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