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गॉल टेस्ट में डराने वाल पल! केएल राहुल के झन्नाटेदार शॉट से श्रीलंकाई फील्डर घायल, छोड़ना पड़ा मैदान

गॉल टेस्ट के दौरान केएल राहुल के स्वीप शॉट से श्रीलंका के शॉर्ट लेग फील्डर निशान मदुष्का बुरी तरह चोटिल हो गए. चोट के बाद मेडिकल स्टाफ मैदान पर पहुंचा और मदुष्का को जांच के लिए बाहर ले जाया गया.

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गॉल टेस्ट में श्रीलंका के निशान मदुश्का को लगी गंभीर चोट (Photo: Screengrab/Sony LIV)
गॉल टेस्ट में श्रीलंका के निशान मदुश्का को लगी गंभीर चोट (Photo: Screengrab/Sony LIV)

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त (शनिवार) को गॉल टेस्ट मैच के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ियों और दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दीं.

भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल के स्वीप शॉट से श्रीलंका के शॉर्ट लेग फील्डर निशान मदुष्का के हेलमेट पर जोरदार गेंद लगी. यह घटना श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर हुई. राहुल ने स्वीप शॉट खेला और गेंद सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े मदुष्का के हेलमेट से टकरा गई.

यह भी पढ़ें: गॉल टेस्ट में बड़ा ड्रामा! श्रीलंकाई गेंदबाज से टकराकर गिरे यशस्वी जायसवाल, फिर गंवाना पड़ा विकेट, VIDEO

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टक्कर इतनी तेज थी कि मदुष्का तुरंत असहज नजर आए. घटना के तुरंत बाद केएल राहुल उनके पास पहुंचे और उनका हालचाल पूछा. श्रीलंकाई टीम के फिजियो और मेडिकल स्टाफ भी तुरंत मैदान पर पहुंचे.

शुरुआती जांच के बाद एहतियात के तौर पर निशान मदुश्का मैदान छोड़कर बाहर चले गए, ताकि उनकी मेडिकल जांच की जा सके. राहुल ने गेंद हेलमेट से लगने के बाद रन लेने में भी हिचक दिखाई, लेकिन यशस्वी जायसवाल पहले ही रन के लिए निकल चुके थे, जिसके चलते राहुल को दौड़ पूरी करनी पड़ी. इसके बाद वह तुरंत मदुष्का के पास पहुंचे.

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यह भी पढ़ें: भारत-श्रीलंका के बीच पहले दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें

यह मुकाबला भारत के लिए खास है क्योंकि टीम इंडिया अपना 600वां टेस्ट मैच खेल रही है और यह मैच भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खेला जा रहा है. श्रीलंका ने इस मैच में चार स्पिनरों के साथ उतरने का फैसला किया, जबकि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी.

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