Arbi Ke pakode: भूल जाएंगे आलू-प्याज, बारिश में बनाकर खाएं कुरकुरे अरबी के पकौड़े, चटनी संग लगेेंगे मजेदार

झमाझम बारिश का मौसम हो, खिड़की से ठंडी हवा आ रही हो और हाथ में एक कप कड़क चाय... ऐसे सुहाने मौसम में अगर गरमा-गरम पकौड़े मिल जाएं तो बारिश और चाय का मजा दोगुना हो जाता है. बारिश में अक्सर लोग आलू, प्याज या पनीर के पकौड़े बनाते हैं लेकिन इस बार कुछ नया और खास ट्राई करें. स्वाद और सेहत से भरपूर अरबी के कुरकुरे पकौड़े एक ऐसा स्नेक है जिसे खाते ही आप आलू-प्याज के पकौड़े भूल जाएंगे.

और पढ़ें

उबली हुई अरबी को अजवाइन, बेसन, चावल के आटे और चटपटे मसालों में लपेटकर जब डीप फ्राई किया जाता है तो यह बाहर से बेहद क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं. तीखी हरी धनिया-पुदीने की चटनी या सोंठ के साथ इसका तालमेल लाजवाब लगता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और अरबी से होने वाली हाथों की खुजली से बचने का सीक्रेट तरीका.

आवश्यक सामग्री:

अरबी: 250 ग्राम (उबली और छिली हुई)

बेसन: 1/2 कप

चावल का आटा: 2 बड़े चम्मच (कुरकुरेपन के लिए)

अजवाइन: 1/2 छोटा चम्मच (पाचन के लिए बहुत जरूरी)

अमचूर पाउडर या नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच (गले की खराश दूर करने के लिए)

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1/2 छोटा चम्मच (कद्दूकस किया हुआ)

लाल मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

Advertisement

हल्दी पाउडर: 1/4 छोटा चम्मच

चाट मसाला: 1/2 छोटा चम्मच

हींग: 1 चुटकी

हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)

तेल: तलने के लिए

नमक: स्वादानुसार

बनाने की विधि:

अरबी उबालें और काटें: अरबी को धोकर कुकर में 1-2 सीटी लगाकर उबाल लें (ध्यान रखें अरबी ज्यादा गलनी नहीं चाहिए). ठंडी होने पर छिलका उतार लें और इसे गोल-गोल टुकड़ों में काट लें या हल्का-सा हथेली से चपटा कर लें.

बैटर तैयार करें: एक बाउल में बेसन, चावल का आटा, अजवाइन (हाथों से क्रश करके), अमचूर पाउडर, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और स्वादानुसार नमक डालें. थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए एक गाढ़ा (पकौड़ों जैसा) घोल तैयार कर लें.

अरबी को कोट करें: अब अरबी के टुकड़ों को बेसन के इस गाढ़े घोल में डालें और अच्छे से लपेटें.

गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई करें: एक कड़ाही में तेल गरम करें. जब तेल अच्छे से गरम हो जाए, तो गैस की आंच मध्यम कर दें. अब एक-एक करके अरबी के टुकड़े तेल में डालें.

फ्राई करें: पकौड़ों को पलट-पलटकर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. इसके बाद इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लें.

सर्व करें: ऊपर से हल्का-सा चाट मसाला छिड़कें. आपके गरमा-गरम, चटपटे और क्रिस्पी अरबी के पकौड़े तैयार हैं. इसे तीखी हरी चटनी और शाम की चाय के साथ मजे से खाएं.

Advertisement

अरबी छीलने की सीक्रेट ट्रिक

अरबी छीलते या काटते समय हाथों में जलन या खुजली होने लगती है. इससे बचने के लिए अरबी छीलने से पहले अपने हाथों में 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल या नींबू का रस अच्छे से लगा लें. इसके अलावा, पकौड़ों में अमचूर पाउडर या नींबू का रस जरूर डालें ताकि खाते समय गले में खराश न हो.

---- समाप्त ----