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गॉल टेस्ट में बड़ा ड्रामा! श्रीलंकाई गेंदबाज से टकराकर गिरे यशस्वी जायसवाल, फिर गंवाना पड़ा विकेट, VIDEO

गॉल टेस्ट में यशस्वी जायसवाल का रनआउट चर्चा का विषय बन गया है. श्रीलंकाई खिलाड़ी से टकराकर गिरने के बाद हुई गलतफहमी में जायसवाल रनआउट हो गए, जिसके बाद श्रीलंका की अपील पर भी सवाल उठे.

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गॉल टेस्ट में 32 रन बनाकर आउट हुए यशस्वी जायसवाल (Photo: Getty Images)
गॉल टेस्ट में 32 रन बनाकर आउट हुए यशस्वी जायसवाल (Photo: Getty Images)

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का रन आउट मैच का सबसे चर्चित पल बन गया. यह सिर्फ एक साधारण रन आउट नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसमें टक्कर, गलतफहमी और श्रीलंका की अपील ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया.

यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे. 11वें ओवर में केशरा नुवांथा की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने मिड-ऑन की ओर ड्राइव खेला और एक आसान सिंगल नजर आ रहा था. लेकिन तभी नुवांथा ने गेंद रोकने के लिए दाईं ओर डाइव लगाया और उनकी टक्कर नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े यशस्वी जायसवाल से हो गई.

टक्कर के कारण जायसवाल का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़े. दूसरी ओर केएल राहुल आसान सिंगल समझकर आधी पिच तक पहुंच चुके थे. राहुल ने जैसे ही जायसवाल को गिरते देखा, वह रुक गए. इसी बीच जायसवाल उठे और एक कदम आगे बढ़े, जिससे राहुल को लगा कि रन पूरा करना है.

राहुल फिर दौड़ पड़े, लेकिन अगले ही पल जायसवाल वापस अपनी क्रीज की ओर लौटने लगे. दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गए. राहुल ने पहले बल्ला क्रीज के अंदर पहुंचा दिया, जबकि जायसवाल पीछे रह गए.

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श्रीलंकाई टीम की खेल भावना पर उठे सवाल

इसी बीच प्रभात जयसूर्या ने गेंद विकेटकीपर निरोशन डिकवेला को थ्रो की. दिलचस्प बात यह रही कि डिकवेला ने तुरंत बेल्स नहीं गिराईं. उन्होंने पहले स्लिप में खड़े कप्तान धनंजय डी सिल्वा की ओर देखा और इशारा किया कि क्या बेल्स गिरानी चाहिए. डी सिल्वा ने संकेत दिया कि इसमें गलत क्या है, जिसके बाद डिकवेला ने स्टंप्स बिखेर दिए.

यह भी पढ़ें: 3 स्पिनर और 2 पेसर... गॉल टेस्ट में टीम इंडिया का बड़ा दांव, मेजबान श्रीलंका ने उतारा डेब्यूटेंट

अंपायरों ने भी यह जांच की कि क्या श्रीलंका ने अपील वापस ली थी या नहीं. और श्रीलंका ने अपील बरकरार रखी और जायसवाल को रनआउट दे दिया गया.

इस रनआउट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या धनंजय डी सिल्वा को अपील वापस ले लेनी चाहिए थी? क्योंकि पूरी गलतफहमी जयसूर्या और जायसवाल की टक्कर के बाद पैदा हुई थी.

यह भी पढ़ें: एक नहीं, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स... गॉल में श्रीलंका पर टूटेगी ये तिकड़ी, टीम इंडिया का 'महाप्लान' तैयार

कुछ लोगों का मानना है कि यह खेल भावना का मामला था, जबकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि रनआउट पूरी तरह नियमों के दायरे में था और श्रीलंका का अपील बनाए रखना गलत नहीं था.

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यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में तीसरी बार रन आउट हुए हैं. इससे पहले वह 2024 में मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और पिछले साल दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ रन आउट हुए थे. खास बात यह है कि उन दोनों पारियों में उन्होंने क्रमशः 82 और 175 रन बनाए थे. गॉल टेस्ट का यह रन आउट अब सिर्फ एक विकेट नहीं, बल्कि खेल भावना बनाम नियमों की बहस का बड़ा विषय बन चुका है.

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