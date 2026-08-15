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'जाओ मां से पूछो तुम्हारा पिता कौन...', CM विजय पर तमिलनाडु BJP चीफ की विवादित टिप्पणी, मचा बवाल

तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन की मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी मां को लेकर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया. DMK मंत्री ए. राजमोहन और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने बयान को असभ्य, अनुचित और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताया.

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तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को लेकर दिया विवादित बयान. (Photo- ITG)
तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को लेकर दिया विवादित बयान. (Photo- ITG)

बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन की मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर की गई टिप्पणी से शनिवार को राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. नागेंद्रन ने कहा कि अगर किसी को अपने 'पिता कहां हैं' का जवाब जानना है तो उसे विधानसभा में खोजने के बजाय घर जाकर अपनी मां से पूछना चाहिए.

वह कमलालयम स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. नागेंद्रन ने कहा कि वह अभिनेता से नेता बने मुख्यमंत्री विजय की उस ‘कुट्टी कथई’ यानी छोटी कहानी का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पहले DMK अध्यक्ष एम. के. स्टालिन पर निशाना साधा था.

नागेंद्रन ने विधानसभा में विजय के बार-बार पिता का जिक्र करने का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 'पिता कहां हैं?' सवाल का जवाब विधानसभा में नहीं मिलेगा. इसके लिए घर जाकर मां से पूछना चाहिए.

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इससे पहले अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव में DMK की हार के बाद मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में 'कुट्टी कथई' सुनाई थी. इसमें उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के पिता कहां हैं, इस पर मजाकिया टिप्पणी की थी, जिसे DMK प्रमुख की कोलाथुर में हार से जोड़कर देखा गया था. उस समय DMK समेत कई राजनीतिक दलों ने विजय की टिप्पणी की आलोचना की थी.

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अन्नामलाई ने किया विरोध

नैनार नागेंद्रन की टिप्पणी पर राज्य मंत्री ए. राजमोहन और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने भी नाराजगी जताई. ए. राजमोहन ने इसे असभ्य और अनुचित बताया. वहीं, अन्नामलाई ने कहा कि यह टिप्पणी राजनीतिक मर्यादा की सीमा पार करती है.

अन्नामलाई ने कहा कि सरकार से सवाल करना और राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन किसी नेता के परिवार, खासकर उसकी मां को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी करना स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने इसे पिछड़ी और 'थर्ड रेट' राजनीति बताया और कहा कि ऐसी राजनीति को युवा पीढ़ी के बीच बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए.

नैनार ने दी सफाई

नैनार नागेंद्रन ने X पर सफाई देते हुए कहा कि ‘Oru Naadu 2.0’ के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उनका मंच से दिया गया बयान किसी को निशाना बनाकर या किसी गलत मंशा से नहीं दिया गया था. उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं. नागेंद्रन ने कहा कि वह मां, मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति गहरी चिंता और सम्मान रखने वाले व्यक्ति हैं.

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