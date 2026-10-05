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'दिमाग ही नहीं है'..आधी रात ईशान किशन को आया भयंकर गुस्सा, GOLD जीतने के बाद किस पर भड़के?

भारत ने मेंस क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की. फाइनल मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने इस जीत का जश्न मनाया. एशियन गेम्स खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ी अब वापस अपने देश लौट चुके हैं.

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ईशान किशन का वीडियो वायरल. (PHOTO: PTI)
ईशान किशन का वीडियो वायरल. (PHOTO: PTI)

एशियन गेम्स 2026 में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर वापस अपने देश लौटे भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ईशान किशन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ईशान किशन का प्रदर्शन एशियन गेम्स में दमदार रहा था. 

जापान से वापस आते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया ने ईशान किशन को चारों तरफ से घेर लिया. आधी रात के वक्त हुए इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. 

एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रात करीब 1 बजे वापस लौटे. जैसे ही खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकले, वहां मौजूद पैपराजी और मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया.   

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बार-बार टोकने से टूटा सब्र 

ईशान किशन उस वक्त अपने फोन पर किसी जरूरी कॉल में व्यस्त थे और लगातार बात कर रहे थे. इसके बावजूद मीडियाकर्मी उनका ध्यान खींचने और तस्वीरें लेने की कोशिश में लगातार लगे रहे.

गुस्से में क्या बोले ईशान? 

बार-बार रोके जाने और फोन पर खलल पड़ने से ईशान किशन का सब्र जवाब दे गया. उन्होंने कैमरे के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप लोगों की आदत खराब है. दिमाग ही नहीं है कुछ.

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एशियन गेम्स के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया. फाइनल मैच में ईशान किशन 18 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन इससे पहले सेमीफाइनल में ईशान ने श्रीलंका के खिलाफ 80 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया था.


 

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