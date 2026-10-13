scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IPL 2027 में मुंबई इंडियंस की कमान फिर संभालेंगे रोहित शर्मा? हार्दिक पंड्या का पत्ता साफ होना लगभग तय!

MI के लिए पांच बार के चैम्पियन रोहित शर्मा को फिर से मुंबई इंडियंस की टीम कप्तानी देने की तैयारी में है. रोहित शर्मा के कप्तानी छोड़ने के बाद से ही मुंबई के प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखने को मिली है. ऐसे में टीम मैनजमेंट एक बार फिर रोहित को ट्रॉफी दिलाने की जिम्मेदारी सौंपना चाहती हैं.

Advertisement
X
रोहित को लेकर बड़ा खुलासा. (PHOTO: PTI)
रोहित को लेकर बड़ा खुलासा. (PHOTO: PTI)

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन 2027 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) की तरफ से एक धमाकेदार खबर सामने आ रही है. लगातार गिरते प्रदर्शन और कप्तानी के विवादों से जूझने के बाद पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस एक बार फिर अपने सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा के पास वापस लौटने की तैयारी में है.

सूत्रों के मुताबिक फ्रेंचाइजी का टॉप मैनेजमेंट 2027 सीजन के लिए रोहित शर्मा को दोबारा कप्तानी सौंपने का मन बना चुका है. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में पांच IPL खिताब दिलाए थे. 

लेकिन 2024 सीजन से ठीक पहले गुजरात टाइटन्स से लौटे हार्दिक पंड्या को अचानक कप्तानी सौंप दी गई थी. हार्दिक की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. 2024 में टीम सबसे निचले पायदान पर रही और 2025 में प्लेऑफ तक पहुंचने के बावजूद मुंबई ट्रॉफी से दूर रह गई.

सम्बंधित ख़बरें

Arshdeep Singh
चौथे टी20 में होगा बड़ा धमाका...मैदान पर इतिहास रचने उतरेंगे अर्शदीप!
Shai Hope
'हमें यह फैसला मंजूर नहीं...', 1 रन के लिए हो गया भारी बवाल
2017 Champions Trophy
भारत-PAK फाइनल कराने के लिए रची गई साजिश!, चौंकाने वाला खुलासा
wasim jaffer reveals virat kohli
Virat के अचानक संन्यास पर वसीम जाफर ने तोड़ी चुप्पी!
jason rowles
18 साल की उम्र में करोड़ों की कीमत, कौन है ये क्रिकेट का नया सितारा?

इसके अलावा ड्रेसिंग रूम के माहौल, खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल और टीम भावना को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे. सूर्याकुमार यादव और युवा तिलक वर्मा जैसे विकल्प मौजूद होने के बावजूद मुंबई का प्रबंधन रोहित के अनुभव और उनके साथ जुड़े 5 ट्रॉफियों के ट्रैक रिकॉर्ड पर दांव लगाना चाहता है ताकि टीम में स्थिरता वापस लौट सके.

Advertisement

हार्दिक पंड्या का क्या होगा?
 
रोहित के कप्तानी में लौटते ही हार्दिक पंड्या के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. खबरें हैं कि हार्दिक को किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में ट्रेड किया जा सकता है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के नाम सबसे आगे आ रहे हैं.

क्या यशस्वी की होगी टीम में एंट्री

चर्चा तो यह भी है कि मुंबई और राजस्थान के बीच हार्दिक पंड्या के बदले यशस्वी जायसवाल को मुंबई लाने की बातचीत चल रही थी. रोहित शर्मा की उम्र को देखते हुए मुंबई की टीम यशस्वी के रूप में एक भविष्य का विस्फोटक भारतीय सलामी बल्लेबाज अपने साथ जोड़ना चाहती है. हालांकि, अभी तक इस ट्रेड डील की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IPL 2027 में मुंबई इंडियंस की कमान फिर संभालेंगे रोहित शर्मा? हार्दिक पंड्या का पत्ता साफ होना लगभग तय! |
    नवरात्र में उमड़ती है भक्तों की भीड़, बेगूसराय के बड़की दुर्गा मंदिर की मान्यता है खास |
    'भारत-पाकिस्तान का फाइनल कराने के लिए रची गई साजिश!', चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा |
    Bath in Winters: सुबह नहाने में लगती है ठंड? अपनाएं ये 6 आसान तरीके, बिना हीटर भी बाथरूम रहेगा एकदम गर्म |
    Munmun Dutta House Tour: करोड़ों के घर की मालकिन 'तारक मेहता...' की बबीता जी, नवरात्रि में की कलश स्थापना, की हवन कुंड की परिक्रमा |
    'गुजरात में 41 साल से नहीं जीती कांग्रेस, क्या ये भी SIR...', राहुल गांधी को अमित शाह का कड़ा जवाब |
    सरकारी मदद से भोजला की महिलाओं ने खड़ा किया रोजगार, अब खुद संभाल रहीं घर |
    जंतर-मंतर पर फिर प्रोटेस्ट, CEC का इस्तीफा... INDIA ब्लॉक संग राहुल गांधी की चाय पर 8 बातों पर चर्चा |
    Ex IAS राकेश अग्रवाल मर्डर: 13 दिन बाद भी फरार वरुण का सुराग नहीं, भोपाल स्टेशन पर दिखा, MP-UP में लगे पोस्टर |
    सऊदी अरब ने बदल दिया वॉर गेम, भीषण स्ट्राइक में अबतक 950 हूती मारे गए, सना पर भी स्ट्राइक!
    Advertisement