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मुंबई इंडियंस में IPL 2027 से पहले बड़ा बदलाव, महेला जयवर्धने की जगह संभालेंगे कीरोन पोलार्ड, नीता अंबानी का खास मैसेज

मुंबई इंडियंस ने IPL 2027 से पहले बड़ा ऐलान किया है. फ्रेंचाइजी ने कीरोन पोलार्ड को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी है. वह महेला जयवर्धने की जगह लेंगे. मुंबई को पांच IPL खिताब जिताने वाली टीम का हिस्सा रहे पोलार्ड इससे पहले बैटिंग कोच की भूमिका निभा रहे थे. नीता अंबानी ने उन पर भरोसा जताते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

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. MI के नए हेड कोच बने कीरोन पोलार्ड, 16 साल पुराना रिश्ता अब नई भूमिका में पहुंचा (Photo: PTI)
. MI के नए हेड कोच बने कीरोन पोलार्ड, 16 साल पुराना रिश्ता अब नई भूमिका में पहुंचा (Photo: PTI)

मुंबई इंडियंस ने कीरोन पोलार्ड को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है. पांच IPL खिताब जीतने वाली मुंबई की टीम का अहम हिस्सा रहे पोलार्ड अब कोच के तौर पर फ्रेंचाइजी की कमान संभालेंगे. नीता अंबानी ने उनके नए सफर को लेकर भरोसा जताया है. 

IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) ने बड़ा ऐलान किया है. फ्रेंचाइजी ने कीरोन पोलार्ड को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी है. वह महेला जयवर्धने की जगह यह भूमिका निभाएंगे. पोलार्ड मुंबई इंडियंस के साथ खिलाड़ी के तौर पर पांच IPL खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं. हाल के समय में वह टीम के बैटिंग कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.

मुंबई इंडियंस ने अपने ऐलान में कहा कि पोलार्ड की नियुक्ति खिलाड़ी से कोच तक के लंबे और मजबूत रिश्ते को आगे बढ़ाती है. उन्हें टीम के कल्चर, काम करने के तरीके और टॉप लेवल पर मुकाबला करने की जरूरतों की गहरी समझ है. T20 क्रिकेट के डेवलपमेंट को करीब से देखने वाले पोलार्ड को खेल की बदलती रणनीतियों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा का भी अनुभव है.

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नीता अंबानी ने क्या कहा?
मुंबई इंडियंस की सह-मालकिन नीता मुकेश अंबानी ने पोलार्ड की नियुक्ति पर खुशी जताई. उन्होंने कहा- पोलार्ड 22 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और पिछले 16 वर्षों में हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं. खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने हमें कई यादगार पल दिए और कोच के रूप में भी अपने अनुभव, जुनून और खेल की गहरी समझ को साझा किया है.

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नीता अंबानी ने आगे कहा कि पोलार्ड जानते हैं कि MI की जर्सी पहनने का क्या मतलब टीम खेलने के लिए क्या जरूरी है. उन्हें भरोसा है कि पोलार्ड नई भूमिका में भी उसी प्रतिबद्धता, विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे. उन्होंने पोलार्ड को टीम के अगले अध्याय का नेतृत्व करने के लिए शुभकामनाएं दीं.

पोलार्ड बोले- MI मेरी जिंदगी और करियर का अहम हिस्सा
हेड कोच बनने पर कीरोन पोलार्ड ने कहा कि मुंबई इंडियंस की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए सम्मान की बात है. MI उनकी जिंदगी और करियर का बड़ा हिस्सा रही है. 

पोलार्ड ने कहा कि खिलाड़ी और फिर कोच के तौर पर इस सफर का हिस्सा रहने के कारण वह समझते हैं कि मुंबई इंडियंस किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है. उन्होंने नीता अंबानी, आकाश अंबानी और पूरी MI फैमिली का भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया.

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