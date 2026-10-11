India vs West Indies, 3rd T20 Live Score: वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम में हुए बड़े बदलाव

IND vs WI 3rd T20 Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

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सीरीज की शुरुआत में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी. उस मैच में श्रेयस अय्यर के बेहतरीन शतक के दम पर टीम इंडिया ने विंडीज के सामने जीत की इबारत लिखी थी. रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 में रनों का महाकुंभ देखने को मिला था.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बोर्ड पर 249 रनों का विशाल स्कोर टांगा था. हालांकि, कप्तान शाई होप के शानदार शतक के दम पर वेस्टइंडीज ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी.

इंदौर में भी होगी रनों की बारिश!

होलकर स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों की मददगार मानी जाती रही है. यहां की छोटी बाउंड्रीज और फ्लैट विकेट पर छक्कों-चौकों की बरसात होना आम बात है. गेंदबाजों के लिए इस मैदान पर अपनी लाइन-लेन्थ को सटीक रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी.

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दोनों टीमों का स्क्वॉड

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव.

वेस्टइंडीज की टीम: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, शमर स्प्रिंगर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, आमिर जांगू, क्वेंटिन सैमसंग.



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