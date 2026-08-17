India vs Sri Lanka 1st Test Live Score: गॉल टेस्ट में तीसरे दिन बारिश ना कर दे 'खेल', टीम इंडिया का बिग स्कोर, अब बॉलर्स पर अहम जिम्मेदारी

गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. आज इस मुकाबले का तीसरा दिन है. आज भारतीय टीम अपनी पहली पारी के स्कोर 460/9 से आगे खेलेगी. कुलदीप यादव (12) और प्रसिद्ध कृष्णा (1 रन) नाबाद बल्लेबाज हैं.

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गॉल टेस्ट मैच बारिश से प्रभावित रहा है. दो दिनों में सिर्फ 116 ओवर्स का खेल संभव हो पाया था. मुकाबले में टॉस भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जीता था और पहले बैटिंग का निर्णय लिया था. हालांकि खराब मौसम के चलते इस मैच में नतीजा निकलना मुश्किल बहुत मुश्किल प्रतीत होता है. तीसरे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

ऐसी रही है भारत की पहली पारी

भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया है. देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया. बाएं हाथ के बल्लेबाज पडिक्कल ने 230 गेंदों पर 167 रन बनाए, जिसमें 15 चौके के अलावा एक सिक्स शामिल था. वहीं सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 10 चौके और एक छक्के की सहायता से 175 बॉल पर 82 रनों का योगदान दिया.

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ध्रुव जुरेल ने भी बल्ले से फॉर्म दिखाते हुए 68 गेंदों पर 51 रन ठोके. जुरेल ने अपनी इनिंग्स के दौरान 4 चौके के साथ-साथ एक छक्का लगाया. श्रीलंका की ओर से स्टार स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने चार विकेट झटके हैं. जबकि डेब्यूटेंट केशरा नुवांथा को तीन सफलताएं हासिल हुईं. तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने एक विकेट झटका.

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 460/9 (116 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन यशस्वी जायसवाल रन आउट 32 केएल राहुल कॉट निशान मदुष्का बोल्ड केशरा नुवांथा 82 देवदत्त पडिक्कल स्टम्प निरोशन डिकवेला बोल्ड प्रभात जयसूर्या 167 शुभमन गिल कॉट लाहिरू उदारा बोल्ड प्रभात जयसूर्या 16 ऋषभ पंत कॉट सोनल दिनुषा बोल्ड केशरा नुवांथा 39 ध्रुव जुरेल कॉट धनंजय डी सिल्वा बोल्ड प्रभात जयसूर्या 51 रवींद्र जडेजा LBW केशरा नुवांथा 13 मानव सुथार कॉट लाहिरू उदारा बोल्ड प्रभात जयसूर्या 24 मोहम्मद सिराज कॉट धनंजय डी सिल्वा बोल्ड असिथा फर्नांडो 11 कुलदीप यादव नाबाद 12 प्रसिद्ध कृष्णा नाबाद 1

विकेट पतन: 47-1 (यशस्वी जायसवाल, 11 ओवर), 236-2 (शुभमन गिल, 61.5 ओवर), 307-3 (ऋषभ पंत, 80.4 ओवर), 319-4 (केएल राहुल, 84.1 ओवर), 357-5 (देवदत्त पडिक्कल, 91.3 ओवर), 377-6 (रवींद्र जडेजा, 98.1 ओवर), 432-7 (ध्रुव जुरेल, 109.1 ओवर), 447-8 (मोहम्मद सिराज, 113 ओवर), 447-9 (मानव सुथार, 113.1 ओवर)

भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ दबदबा रहा है. भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 46 टेस्ट मैच खेले खेले गए हैं, जिनमें टीम इंडिया ने 22 मैचों में जीत हासिल की. जबकि श्रीलंका को सिर्फ 6 मुकाबलों में सफलता मिली. वहीं 17 टेस्ट मैच ड्रॉ भी रहे हैं. देखा जाए तो भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले 10 टेस्ट मैचों में से आठ में जीत दर्ज की है, जबकि दो मुकाबले ड्रॉ पर छूटे. श्रीलंका ने भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार साल 2015 में गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में पराजित किया था. उस मुकाबले के बाद से भारत ने श्रीलंका के खिलाफ अपना वर्चस्व कायम रखा है.

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भारत vs श्रीलंका (हेड टू हेड)

कुल टेस्ट मैच: 46

भारत ने जीते: 22

श्रीलंका ने जीते: 7

ड्रॉ: 17

मुकाबले में भारत की प्लेइंग-11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

मुकाबले में श्रीलंका की प्लेइंग-11: निशान मदुष्का, लाहिरू उदारा, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), सोनल दिनुषा, केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा और असिथा फर्नांडो.

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