भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया का न्यूजीलैंड में खास अंदाज में स्वागत हुआ. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें भारतीय और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पारंपरिक माओरी अभिवादन करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान श्रेयस अय्यर और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की तस्वीरें भी सामने आईं.

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BCCI ने पोस्ट के साथ लिखा, 'दौरे की शुरुआत के लिए खूबसूरत माओरी स्वागत.' बोर्ड ने यह भी बताया कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू होगी.

A beautiful Māori welcome to kick off the tour 🤝 The #NZvIND series starts tomorrow 🏆 #TeamIndia https://t.co/dxI3XOp9Yr — BCCI (@BCCI) October 21, 2026

क्या है नाक और माथा मिलाने वाली यह परंपरा?

न्यूजीलैंड की माओरी संस्कृति में इस पारंपरिक अभिवादन को होंगी (Hongi) कहा जाता है. इसमें दो लोग एक-दूसरे के करीब आकर अपनी नाक मिलाते हैं. कई मौकों पर वे माथे भी स्पर्श करते हैं. यह सिर्फ अभिवादन का तरीका नहीं, बल्कि आपसी एकता और जुड़ाव का प्रतीक भी है.

इस रस्म के पीछे 'हा' (Ha) यानी जीवन की सांस के आदान-प्रदान की प्रतीकात्मक मान्यता है. इसके जरिए मेहमान और स्थानीय लोग एक-दूसरे के साथ संबंध और अपनापन स्थापित करते हैं. माओरी समुदाय की पारंपरिक बैठकों और बड़े समारोहों में इस अभिवादन का इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद हाथ मिलाना भी हो सकता है.

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So great to hang out with the fans this afternoon in Christchurch! What a way to kick off the series 🖤🤍 https://t.co/SQPiXX5CG3 — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 21, 2026

कोरोना के दौरान लगी थी रोक

होंगी माओरी समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं का अहम हिस्सा है. हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण के खतरे को देखते हुए कुछ माओरी जनजातियों और उनकी परिषदों ने इस अभिवादन पर अस्थायी रोक लगा दी थी.

भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की इन तस्वीरों के जरिए क्रिकेट दौरे की शुरुआत में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव की झलक भी देखने को मिली. अब दोनों टीमें 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली T20 इंटरनेशनल सीरीज में आमने-सामने होंगी.

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