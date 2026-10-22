टीम इंडिया की नई T20 फिलॉसफी: गेंदबाज पिटें तो पिटें, रन कितने भी हों… हम बना लेंगे!

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में 226 रनों का लक्ष्य 19.4 ओवरों में हासिल कर 4 विकेट से जीत दर्ज की. यह सिर्फ बल्लेबाजी के दम पर मिली जीत नहीं, बल्कि उस आक्रामक सोच का नमूना है जिसमें भारतीय टीम अब लक्ष्य का पीछा करते हुए जोखिम लेने से पीछे नहीं हटती. गेंदबाजी में कमियां रहीं, लेकिन बल्लेबाजों ने उन कमियों को अपनी ताकत से ढक दिया.

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भारत की रणनीति अब साफ दिखती है- विरोधी को कम स्कोर पर रोकने से बेहतर है, उसके बनाए रनों से आगे निकल जाना. हालांकि, यह सोच तभी कारगर है जब बल्लेबाजी लगातार ऐसे ही नतीजे दे. हर दिन 225 रन का पीछा करना आसान नहीं होगा.

1. गेंदबाजों ने रन लुटाए, बल्लेबाजों ने हिसाब बराबर कर दिया

226 रनों का लक्ष्य बताता है कि भारतीय गेंदबाजी इकाई के सामने सवाल जरूर खड़े होंगे. T20 में 200 से ज्यादा रन देना अपने आप में यह संकेत है कि गेंदबाजों को अपनी रणनीति, लाइन-लेंथ और डेथ ओवरों पर काम करना होगा. लेकिन भारत की बल्लेबाजी ने मुकाबले का पूरा रुख बदल दिया.

230/6 रन बनाकर भारत ने साबित किया कि उसकी बल्लेबाजी सिर्फ बड़े नामों पर निर्भर नहीं है. टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो मुश्किल लक्ष्य को देखकर दबाव में आने के बजाय आक्रामकता बढ़ा सकते हैं.

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यह जीत गेंदबाजी की कामयाबी से ज्यादा बल्लेबाजी की ताकत का ऐलान है.

2. संजू सैमसन की पारी: शुरुआत भी, रफ्तार भी

संजू सैमसन ने 33 गेंदों पर 67 रन ठोककर लक्ष्य का पीछा करने की मजबूत नींव रखी. उनकी पारी में आठ चौके और चार छक्के शामिल रहे. उनकी सबसे बड़ी अहमियत यह थी कि उन्होंने बड़े लक्ष्य के दबाव को भारतीय बल्लेबाजी पर हावी नहीं होने दिया.

संजू ने शुरुआत में ही बता दिया कि 226 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए सिर्फ विकेट बचाना काफी नहीं होगा. रन गति बनाए रखना और गेंदबाजों पर दबाव डालना जरूरी है. उनकी पारी ने बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए मुकाबले को खुला रखा.

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3. श्रेयस अय्यर और नमन धीर की बाहरी मैदानों पर भी दादागीरी

श्रेयस अय्यर के 42 रन और नमन धीर के नाबाद 42 रन (15 गेंद) इस जीत की अहम कड़ियां रहे. अक्षर पटेल ने भी 24 रनों का उपयोगी योगदान दिया.

इन पारियों का महत्व केवल स्कोरबोर्ड पर दर्ज रनों तक सीमित नहीं है. बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय एक बल्लेबाज की तेज शुरुआत को दूसरे बल्लेबाजों को आगे बढ़ाना होता है. यहीं श्रेयस और नमन जैसे खिलाड़ियों ने भूमिका निभाई.

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नमन का नाबाद रहना खास तौर पर अहम रहा, क्योंकि लक्ष्य के करीब पहुंचने के बाद भी मैच को खत्म करना जरूरी था. भारत ने 19.4 ओवरों में जीत दर्ज करके दिखाया कि उसके पास पारी के अलग-अलग चरणों में रन बनाने वाले विकल्प हैं.

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घर से बाहर भी वही तेवर, वही बेखौफ अंदाज! विश्व विजेता टीम की तरह खेलने का मतलब यही है कि विरोधी के मैदान पर भी उसके स्कोर और माहौल से घबराया न जाए.

4. लेकिन क्या सिर्फ बल्लेबाजी से हर मैच जीता जा सकता है?

यह जीत जितनी शानदार है, उतना ही जरूरी इसका दूसरा पहलू समझना है. 226 रनों का लक्ष्य हासिल करना भारत की ताकत दिखाता है, लेकिन गेंदबाजी की कमियों को नजरअंदाज करने का लाइसेंस नहीं देता.

हर मुकाबले में 226 रन बनाने की गारंटी नहीं है.

किसी दिन शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए तो लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो सकता है.

मजबूत बल्लेबाजी के बावजूद गेंदबाजों को विरोधी टीम को नियंत्रित स्कोर तक रोकने की जिम्मेदारी निभानी होगी.

भारत की आक्रामक रणनीति उसकी ताकत है, लेकिन बेहतरीन टीम वही होती है जो बल्लेबाजी के दम पर मुकाबला जीतने के साथ गेंदबाजी से भी मैच पर नियंत्रण रख सके.

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भारत की बल्लेबाजी विरोधी के लिए सबसे बड़ा खतरा

पहले टी20 में भारत की जीत का संदेश साफ है. संजू सैमसन ने तेज शुरुआत दी, श्रेयस अय्यर ने योगदान किया और नमन धीर ने नाबाद रहकर लक्ष्य हासिल करने में मदद की. अक्षर पटेल की पारी भी उपयोगी रही.

भारत ने दिखाया कि बड़ा लक्ष्य उसके लिए डरने की वजह नहीं, बल्कि हमला करने का मौका है. लेकिन सीरीज में इस दबदबे को बनाए रखने के लिए गेंदबाजों को भी अपना स्तर ऊपर उठाना होगा.

भारत की नई T20 हुंकार यही है- तुम 225 बनाओगे, तो हम 226 बनाने उतरेंगे. मगर असली बादशाहत तब होगी, जब बल्ले के साथ गेंद भी विरोधी पर राज करेगी.

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