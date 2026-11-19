एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश अपनी अपकमिंग फिल्म 'सत्यवान सावित्री' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. प्रेस कॉन्फ्रेंस से कीर्ति सुरेश और फिल्ममेकर मिश्किन का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में फिल्ममेकर और एक्ट्रेस एक साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान मिश्किन अचानक कीर्ति सुरेश की जांघ पर हाथ रख देते हैं. वीडियो वायरल हुआ, तो लोगों ने इसे लेकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया. अब एक्ट्रेस ने पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है.

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कीर्ति सुरेश हुईं असहज?

वायरल क्लिप में मिश्किन इवेंट के दौरान कीर्ति के पास बैठे दिखाई देते हैं. बातचीत के दौरान एक समय पर वो अपना हाथ कीर्ति की जांघ पर रख देते हैं. यह पल लोगों का ध्यान खींच गया और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्ममेकर के इस इशारे पर सवाल उठाए. कई यूजर्स को लगा कि कीर्ति इस बातचीत के दौरान असहज दिख रही थीं. कुछ लोगों ने मिश्किन को अनुचित शारीरिक संपर्क के लिए आलोचित किया, जबकि कुछ लोगों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में निजी सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत पर बात की.

क्लिप ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं. कई लोग एक्ट्रेस की बॉडी लैंग्वेज पर चिंता जता रहे हैं. विवाद बढ़ने पर कीर्ति ने इस पर चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी बात कही.

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कीर्ति ने तोड़ी चुप्पी

पहले, मेरे चेहरे पर असहजता कहां दिखी? क्या आपने उसकी या मेरी बात नहीं सुनी कि हमारा रिश्ता पिता-बेटी जैसा है? दूसरी, भले ही मैं असहज थी, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि हम फिल्मों में टच करते हैं. इसलिए पब्लिक में भी मुझे वैसा ही सहना चाहिए? आपको कुछ बातें ठीक करने की जरूरत है, भाई.

कीर्ति सुरेश ने अपना बयान देकर साफ कर दिया कि फिल्ममेकर मिश्किन और उनका रिश्ता काफी गहरा है. ना तो उन्होंने उन्हें गलत तरीके से टच किया और ना ही उन्हें मिश्किन के टच से परेशानी हुई.

Firstly , where do you see discomfort on my face ? Did you not hear him or me say that we share a bond like a father and daughter? Secondly , say I was uncomfortable, you are stating that we get touched in films so I should be okay with that in public too ? You really need to get something’s right brother 🙃 — Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) November 19, 2026

फिल्म की बात करें, तो प्रवीण एस. विजय द्वारा निर्देशित 'सत्यवान सावित्री' एक आगामी कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें कीर्ति सुरेश एक वकील की भूमिका में हैं. मिश्किन एक सीनियर एडवोकेट का किरदार निभाते हैं, जो बाद में अदालत में उनका सामना करता है. यह फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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