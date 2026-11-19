>पति-आप मुझे बार-बार सॉरी मत बोला करो.

पत्नी-क्यों?

पति-क्योंकि मेरा लड़ने का सारा मूड ही खराब हो जाता है.

फिर हुई असली लड़ाई शुरू!

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>पत्नी ने एक दिन अपने पति का मोबाइल चेक किया तो

उसमें कुछ इस तरह नाम सेव थे...

आंखों का इलाज

दिल का इलाज

पत्नी ने गुस्से में अपना नंबर डायल किया, तो आया 'ला-इलाज'.

>पत्नी (पति से)- पूरा दिन बस क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट...मैं घर छोड़कर जा रही हूं

पति (कमेंट्री करते हुए)- पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

>लड़की पूछती है तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे?

लड़का-ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना.

लड़की-मुझे रोज शॉपिंग कराओगे?

लड़का-हां बिल्कुल.

लड़की-तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं?

लड़का-नहीं बिल्कुल नहीं.

लड़की-मुझसे प्यार करते हो ना?

लड़का-हां डियर

लड़की-ओह डियर

सच्चाई जानने के लिए अब एक बार नीचे से ऊपर पढ़ते जाओ...



>पति-प्यास लगी है पानी लेकर आओ..

पत्नी-क्यों ना आज तुम्हें मटर पनीर और शाही पुलाव बनाकर खिलाऊं.

पति-वाह वाह...! मुंह में पानी आ गया..

पत्नी-आ गया ना मुंह में पानी बस इसी से काम चला लो.

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>टीचर ने साइंस लैब में एसिड में 1 सिक्का डाला और मंटू से पूछा- ये बताओ कि ये सिक्का घुलेगा या नहीं?

मंटू- सर, नहीं घुलेगा.

सर- शाबाश मंटू लेकिन तुम्हें कैसे पता?

मंटू- सर, अगर एसिड में डालने से सिक्का घुलना होता तो आप सिक्का हमसे मांगते ना कि अपनी जेब से निकालते!!!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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