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India vs Japan: अंपायर से भिड़े कप्तान श्रेयस अय्यर! मैदान पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, बाल-बाल बची टीम इंडिया की लाज

जापान के खिलाफ मुकाबले को भारतीय टीम ने महज 2 रन अपने नाम किया. क्रिकेट फैन्स को दोनों देशों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. लेकिन इस बीच एक घटना ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

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मैदान पर ये क्या हो गया? (PHOTO: AP/SCREENGRAB)
मैदान पर ये क्या हो गया? (PHOTO: AP/SCREENGRAB)

भारत और जापान के बीच साणो में खेला गया टी20 मुकाबला उम्मीद से कहीं ज्यादा रोमांचक साबित हुआ. बारिश के कारण 5-ओवर के किए गए इस छोटे मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 32 रन बनाए थे. 

जवाब में उतरी जापान की टीम ने भारत के पसीने छुड़ा दिए और मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया. इसी आखिरी ओवर में ऐसा हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने मैदान पर बैठे हर शख्स की धड़कनें बढ़ा दीं.

मामला मैच के सबसे तनावपूर्ण पलों यानी आखिरी ओवर का है. जापान को जीत के लिए कुछ ही रनों की दरकार थी और मैदान पर भयंकर दबाव था. अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे. इसी दौरान अंपायर क्रिस थर्गेट ने अक्षर की एक गेंद को वाइड करार दे दिया.

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लगातार वाइड गेंदें पहले ही टीम इंडिया की मुसीबतें बढ़ा रही थीं, ऐसे में अंपायर का यह फैसला देखकर गेंदबाज अक्षर पटेल बेहद निराश हो गए. बात यहीं खत्म नहीं हुई. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर अपनाा आपा खो बैठे और तुरंत अंपायर के पास पहुंच गए. 

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टीवी पर साफ देखा जा सकता था कि श्रेयस अय्यर अंपायर के इस फैसले से कितने गुस्से में थे और उन्होंने काफी आक्रामक अंदाज में अपनी नाराजगी जताई. मैच के इस नाजुक मोड़ पर एक अतिरिक्त रन देना भारत को भारी पड़ सकता था और अय्यर का गुस्सा इसी बात को लेकर था.

अंपायर को बदलना पड़ा अपना फैसला

भारतीय कप्तान के गुस्से और खिलाड़ियों के दबाव को देखते हुए मैदानी अंपायरों क्रिस थर्गेट और क्रिस ब्राउन ने आपस में चर्चा की. इसके बाद एक बड़ा नाटकीय मोड़ आया और अंपायरों ने अपना फैसला बदलते हुए उस गेंद को वैलिड करार दे दिया. फैसले के इस यू-टर्न ने मैच का रुख ही बदल दिया.

सांस रोक देने वाले मुकाबले में 2 रन से जीती टीम इंडिया

इस ड्रामे के बाद भारतीय टीम ने अपनी मानसिक स्थिति मजबूत रखी और आखिरी गेंदों पर रनों के सूखे को जारी रखते हुए जापान को रोक दिया. भारत ने इस रोमांचक और कांटे के मुकाबले में आखिरकार 2 रनों से जीत दर्ज कर ली. 5 ओवर के इस मैच में भारत ने 32/4 का स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में जापान की टीम 30/3 रन ही बना सकी. 

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