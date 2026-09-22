'वन नाइट स्टैंड' के सवाल पर गोविंदा की पत्नी सुनीता का जवाब वायरल

90s के हीरो नंबर वन गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अब खुद भी स्टार बन चुकी हैं. सुनीता किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं. इस समय सुनीता खास वजह से सुर्खियों में हैं. उन्होंने बताया कि वो शाहरुख खान की बड़ी फैन हैं.

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चर्चा में सुनीता का जवाब

Why Not With MNL S3 को दिए इंटरव्यू में सुनीता ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बातचीत की. इंटरव्यू के दौरान सुनीता से रैपिड फायर राउंड में मस्ती-मजाक में ही 'वन नाइट स्टैंड' को लेकर सवाल किया गया, जिसका उन्होंने भी मस्तीभरे अंदाज में बेबाक होकर जवाब दिया.

सुनीता से मजाकिया अंदाज में पूछा गया कि अगर उन्हें किसी बॉलीवुड एक्टर संग वन नाइट स्टैंड का मौका मिलेगा, तो वो किसके साथ करना चाहेंगी. ऑप्शन में सुनीता को शाहरुख खान, शाहिद कपूर और हर्षवर्धन राणे के नाम दिए गए थे. उन्हें इन्हीं तीनों स्टार्स में से अपनी पसंद बतानी थी.

सुनीता ने ऑप्शन सुनने के बाद तुरंत ही शाहरुख खान का नाम ले लिया. उन्होंने दूसरे नंबर पर शाहिद कपूर को चुना और तीसरे पर हर्षवर्धन राणे का नाम लिया. सुनीता ने कहा कि उनकी पहली प्रायोरिटी शाहरुख खान होंगे. उन्होंने शाहरुख की खूब सराहना की. वैसे शाहरुख की तो दुनिया ही दीवानी है. शाहरुख को लेकर सुनीता आहूजा का जवाब भी वायरल हो रहा है.

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फिल्मों में कदम रख रहीं सुनीता

सुनीता आहूजा की बात करें तो वो जल्द ही अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाली हैं. सुनीता बेटे यशवर्धन आहूजा की फिल्म 'हीरो की हीरोइन' में दिखाई देंगी. वो फिल्म में अपने रियल बेटे की ऑनस्क्रीन मां के रोल में नजर आएंगी. सुनीता को पर्दे पर देखने के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड हैं

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