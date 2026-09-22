हावड़ा में पूर्व TMC विधायक के कार्यालय पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण का आरोप

पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक गौतम चौधरी के पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चला है. हावड़ा नगर निगम ने इस निर्माण को अवैध बताया है. नगर निगम की कार्रवाई को लेकर जब गौतम चौधरी से बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि निगम इस निर्माण को अवैध मानकर तोड़ रहा है.

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मामला हावड़ा उत्तर के पूर्व विधायक गौतम चौधरी के सलकिया स्थित पार्टी कार्यालय से जुड़ा है. नगर निगम की टीम ने कार्यालय के उस निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया, जिसे अवैध बताया जा रहा है.

नगर निगम ने क्यों चलाया बुलडोजर?

हावड़ा नगर निगम ने निर्माण को अवैध बताते हुए इसे हटाने की कार्रवाई की. यानी निगम के मुताबिक, जिस जगह पार्टी कार्यालय बनाया गया था, वहां निर्माण को लेकर नियमों का पालन नहीं किया गया था. इसी वजह से नगर निगम की टीम वहां पहुंची, फिर बुलडोजर चलाकर निर्माण गिरा दिया गया.

पूर्व विधायक ने क्या कहा?

कार्रवाई को लेकर गौतम चौधरी से फोन पर बात की गई. उन्होंने बताया कि हावड़ा नगर निगम इस निर्माण को अवैध बता रहा है. इसी वजह से कार्यालय को तोड़ा गया है. गौतम चौधरी का बयान नगर निगम की बताई गई वजह से मेल खाता है. फिलहाल मामला पार्टी कार्यालय के निर्माण को लेकर हुई नगर निगम की कार्रवाई तक सीमित है.

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यह कार्रवाई राजनीतिक दल से जुड़े एक कार्यालय पर हुई है, लेकिन नगर निगम की बताई वजह निर्माण की वैधता से संबंधित है. मामले में आगे की जानकारी सामने आने पर तस्वीर और साफ हो सकती है.

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