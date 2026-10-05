scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आप चाहे जितने बड़े बल्लेबाज बन जाओ, लेकिन...', श्रेयस अय्यर को लेकर बोले कोच गंभीर, KKR के दिनों को याद कर खोला राज

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से ठीक पहले भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया है. उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें एक शानदार बल्लेबाज के साथ-साथ बेहतरीन लीडर बताया है.

Advertisement
X
गंभीर ने अय्यर को लेकर कही दिल की बात. (PHOTO: Reuters)
गंभीर ने अय्यर को लेकर कही दिल की बात. (PHOTO: Reuters)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत मंगलवार यानी 6 अक्टूबर से होना है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत-वेस्टइंडीज के खिलाड़ी पहले टी20 मुकाबले में एक-दूसरे टक्कर देते नजर आएंगे. 

इस मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कप्तान श्रेयस अय्यर की तारीफों के पुल बांधे हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था. 

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के बीच खटपट या तनाव की खबरें लगातार चलती रही है. लेकिन कोच गंभीर के इस बयान ने सभी अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Hardik Pandya
फिर चोटिल हुए पंड्या, धांसू ऑलराउंडर की हुई टीम में एंट्री!
Hasan Nawaz
'भारत के हर गेंदबाज से नफरत है...', हसन नवाज का वीडियो आया सामने
Ishan Kishan
'दिमाग नहीं है'..आधी रात ईशान को आया भयंकर गुस्सा, बुरी तरह भड़के
shreyas iyer praises vaibhav sooryavanshi
श्रेयस अय्यर ने वैभव की बल्लेबाजी को लेकर खोला राज!
Team India schedule
अब मिलेगा नॉन-स्टॉप एक्शन! 26 दिनों में भारत खेलेगा 10 टी20 मैच

जियोस्टार से बात करते हुए गंभीर ने साल 2024 में केकेआर के साथ बिताए दिनों को याद किया और बताया कि श्रेयस के साथ उनका अनुभव कितना शानदार रहा है. अय्यर की कप्तानी में साल 2024 में केकेआर की टीम ने ट्रॉफी जीतने में सफलता हासिल की थी. 

गौतम गंभीर ने दिल खोलकर की अय्यर की तारीफ

Advertisement

गंभीर ने अय्यर की तारीफ करते हुए कहा कि श्रेयस के साथ मेरा पहला अनुभव तब हुआ जब मैं 2024 में केकेआर से जुड़ा, जहां वह टीम की कप्तानी कर रहे थे. सबसे अच्छी बात जो मुझे उनमें लगी, वह यह थी कि वह टीम के लिए अपनी बैटिंग पोजीशन छोड़ने को भी तैयार रहते थे. वह पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं और उन्हें इस बात से कोई गुरेज नहीं था कि जरूरत पड़ने पर कोई दूसरा बल्लेबाज उनसे पहले क्रीज पर उतरे.

गौतम गंभीर ने श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी खूबी उनकी निस्वार्थ भावना को बताया. उन्होंने कहा कि एक कप्तान या अच्छे लीडर में यह गुण सबसे पहले होना चाहिए. गंभीर ने आगे कहा कि तभी मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छे लीडर की सबसे पहली और अहम खूबी यह होती है कि वह कितना निस्वार्थ है. 

श्रेयस के अंदर यह खूबी कूट-कूट कर भरी हुई है, और यह उनकी कप्तानी के सफर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. आप चाहे जितने मेहनती, अनुशासित, फिट या दुनिया के नंबर-वन बल्लेबाज क्यों न हों, लेकिन अगर आप निस्वार्थ नहीं हैं, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं. श्रेयस के पास यह सारी खूबियां हैं और सबसे ऊपर उनमें वो निस्वार्थ भाव भी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वोटिंग के अधिकार से रोकना मनमानी, SIR पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां |
    रणबीर कपूर की रामायण के सेट पर लगी आग, मचा अफरा-तफरी का माहौल |
    जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया डिपोर्ट, वायुसेना के विमान से भेजा बागडोगरा |
    खड़गे पर रिजिजू का पलटवार, पूछा- क्या राहुल गांधी भी अवैध सांसद हैं? |
    चुनाव आयोग पर उद्धव ठाकरे का तीखा हमला, फडणवीस का पलटवार |
    यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे पर खींचतान बढ़ी |
    जब राष्ट्रपति बुलाएंगे तब ही वापस आऊंगा... बिहार के लड़के ने छोड़ दी अमेरिका की नौकरी, सच हो गया सपना |
    'वो GAY था... इसलिए मारा? किसने दिया जान लेने का हक', मैड संधू की हत्या पर एक्टर का फूटा गुस्सा |
    खौलता रहता है इस नदी का पानी... पीते ही पक जाते हैं जानवर |
    8000mAh बैटरी, 50MP कैमरा... OPPO ने लॉन्च किए दो 5G फोन, कीमत ₹38,999 से शुरू
    Advertisement