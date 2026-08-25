Duleep Trophy: 167 रन, 4 विकेट... दलीप ट्रॉफी में छा गया वैभव सूर्यवंशी का टीममेट, गेंद और बल्ले से काटा गदर

वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी के डेब्यू में नहीं चले और पहली पारी में 6 गेंदों पर 8 रन बनाए. वहीं ईस्ट जोन की ओर से उन्होंने दूसरी पारी में गेंदबाजी भी की, जहां उन्होंने 3 ओवर्स में 11 रन देकर 2 विकेट हास‍िल किए.

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बेंगलुरु में ईस्ट जोन की ओर से खेले गए इस मुकाबले में एक अलग हाइप था, उम्मीद थी कि वो इस मुकाबले में बल्ले से गर्जना करेंगे. खैर उन्होंने गेंदबाजी में कमाल किया.

23 अगस्त से शुरू बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 2 पर शुरू हुआ यह मुकाबला मंगलवार (25) अगस्त को खत्म हुआ. जहां ईस्ट जोन ने पारी और 210 रनों से जीत दर्ज की. ईस्ट जोन की इस जीत में वैभव के टीममेट और आईपीएल स्टार शाहबाज अहमद ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने बल्ले से 167 रनों का योगदान द‍िया. बाद में गेंदबाजी में 3/20 और 1/53 का स्पेल फेंका. वो ईस्ट जोन की जीत में एक्स फैक्टर साब‍ित हुए.

ध्यान रहे ईस्ट जोन ने इस मुकाबले की पहली पारी में पहले खेलते हुए 467 रन बनाए. सुदीप कुमार घरामी ने 146 रनों का योगदान दिया. नॉर्थ ईट जोन की टीम पहली पारी में 111-10 तो दूसरी पारी में फॉलोऑन के बाद खेलते हुए 146-10 रनों पर आउट हो गई.

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यहां शाहबाज अहमद के अलावा जो गेंदबाज ईस्ट जोन की टीम की ओर से चमके उनमें अभ‍िजीत सरकार और अनुकूल रॉय रहे, दोनों ने क्रमश: नॉर्थ ईस्ट की पहली और दूसरी पारी में 5-5 विकेट लिए.

इस मुकाबले को जीतने के बाद अब ईस्ट जोन की टीम 30 अगस्त को बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में खेलने उतरेगी, जहां उनका मुकाबला सेंट्रल जोन से होगा. इस मुकाबले में वैभव के अलावा ईस्ट जोन के दूसरे ख‍िलाड़‍ियों पर नजर रहेगी.



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