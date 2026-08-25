इस हफ्ते किन जगहों पर होगी जमकर बारिश? निकलने से पहले जानें 25 से 31 अगस्त के मौसम का हाल

अगर आप इस हफ्ते घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रिप पर निकलने से पहले मौसम का हाल जरूर जान लें. अगस्त के आखिरी हफ्ते में देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है. खासतौर पर पहाड़ी और नॉर्थ-ईस्ट के इलाकों में बारिश के साथ भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है. वहीं, कुछ राज्यों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

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ऐसे में अगर आप पहाड़ों, समुद्र किनारे या बारिश वाले किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ टिकट और होटल बुक करना ही काफी नहीं है. सफर से पहले मौसम का ताजा अपडेट और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी जरूर चेक करें. आइए जानते हैं इस हफ्ते किन-किन राज्यों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है और किन जगहों पर ट्रैवल करते समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है.



मध्य भारत में तेज बारिश का अनुमान

IMD के मुताबिक, 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है.

26 अगस्त को भी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है.

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नॉर्थ-ईस्ट और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश

अगर आप नॉर्थ-ईस्ट या पहाड़ी इलाकों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो खास सावधानी बरतें. अरुणाचल प्रदेश में 25-26 अगस्त और फिर 29-31 अगस्त के बीच कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 27-30 अगस्त के बीच बारिश हो सकती है.

उत्तराखंड में 25-31 अगस्त तक कई जगहों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है. 29-31 अगस्त के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी इस हफ्ते बारिश देखने को मिल सकती है.

दक्षिण और पश्चिम भारत में भी बारिश

कोंकण और गोवा में 30 अगस्त तक कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है. वहीं, तटीय कर्नाटक में 31 अगस्त तक बारिश जारी रह सकती है. केरल और लक्षद्वीप में 25-28 अगस्त के बीच कई जगहों पर बारिश की संभावना है.

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

इन इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा

IMD ने मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का खतरा भी जताया है. लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर सकता है.

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बहुत ज्यादा बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जलभराव, बाढ़, भूस्खलन, कम विजिबिलिटी और सड़क या रेल यातायात में परेशानी हो सकती है. ऐसे में अगर आप इन इलाकों में घूमने जा रहे हैं तो ट्रैवल से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर लें और खराब मौसम में जोखिम वाले रास्तों या एडवेंचर एक्टिविटीज से बचें.

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