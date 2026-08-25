'कप्तान-जज के पास जाना है, जाओ... कायदे से दिनदहाड़े मारूंगा', बाराबंकी में सिपाही का धमकी देने वाला VIDEO वायरल

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक सिपाही का कार चालक से अभद्रता और धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सिपाही युवक से बेहद सख्त और धमकी भरे अंदाज में बात करता सुनाई दे रहा है. सिपाही युवक से कहता है कि वह उसे दिनदहाड़े और कायदे से मारेगा. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है.

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वायरल वीडियो में सिपाही युवक से कहता सुनाई दे रहा है, 'मैं तुम्हें दिनदहाड़े मारूंगा, कायदे से मारूंगा. श्रीमान कप्तान साहब के यहां, श्रीमान जज साहब के यहां, जहां जाना हो चले जाना. ठीक है ना. हमसे बदतमीजी करने का प्रयास ना करना. मैं नशे में नहीं हूं. किसी चक्कर में ना रहना. बदतमीजी मुझसे बिल्कुल ना करना.'

यहां देखें वीडियो...

वीडियो में सिपाही युवक को लगातार चेतावनी देता सुनाई दे रहा है. उसकी बातों में गुस्सा और धमकी का अंदाज साफ नजर आ रहा है. इसी वीडियो का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में दिखाई दे रहा सिपाही बाराबंकी के लखनऊ-अयोध्या हाईवे स्थित मेयो पुलिस चौकी में तैनात कपिल तिवारी बताया जा रहा है.

सिपाही का धमकी देने वाला वीडियो वायरल

वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा. बाराबंकी के एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस अब वायरल वीडियो और घटना से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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पुलिस के मुताबिक, यह घटना 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात की है. उस समय सिपाही कपिल तिवारी और रिक्रूट सिपाही करनदीप इलाके में गश्त कर रहे थे. रात करीब एक बजे सरथरा गांव स्थित हनुमान मंदिर के पास विशाल यादव स्विफ्ट कार से पहुंचा. इसी दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और विशाल यादव के बीच बातचीत हुई.

पुलिस का कहना है कि विशाल यादव 20 अगस्त को कोतवाली नगर थाने में दर्ज मुकदमे से क्षुब्ध था. पुलिस के मुताबिक, इसी वजह से उसने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. बातचीत के दौरान ही विशाल यादव ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. बाद में उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

वायरल वीडियो में इसके बाद सिपाही कपिल तिवारी की तरफ से विशाल यादव को धमकी भरे अंदाज में बात करते हुए सुना जा रहा है. सिपाही उसे दिनदहाड़े मारने की बात कहता है. साथ ही वह यह भी कहता है कि वह चाहे तो कप्तान साहब या जज साहब के यहां जा सकता है. इसके अलावा सिपाही युवक को उससे बदतमीजी नहीं करने की चेतावनी भी देता सुनाई दे रहा है.

पुलिस के अनुसार, विशाल यादव के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि लखनऊ और बाराबंकी के अलग-अलग इलाकों में उसके खिलाफ बलवा, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी समेत अन्य आरोपों में कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं.

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इस मामले में अब वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारी घटना के दौरान हुई बातचीत और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, वीडियो सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने दिए जांच के आदेश

फिलहाल इस पूरे मामले में दो पक्षों की बात सामने आ रही है. पुलिस के अनुसार, विशाल यादव ने पुलिसकर्मियों से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और इसी दौरान वीडियो बनाया गया. दूसरी तरफ वायरल वीडियो में सिपाही कपिल तिवारी की ओर से युवक को मारने और बदतमीजी नहीं करने की चेतावनी दी जा रही है. अब पुलिस की जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी.

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