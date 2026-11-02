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IND vs NZ: '4 मैचों में सिर्फ 1 विकेट...भुवनेश्वर कुमार को चुनना बड़ी गलती थी!', खराब प्रदर्शन पर फूटा दिग्गजों का गुस्सा

स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी बेहद फीकी रही. वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके. भुवी को पांच मैचों की इस सीरीज में चार मुकाबलों में खेलने का मौका मिला. लेकिन इस दौरान वह सिर्फ एक विकेट ही हासिल कर सके.

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भुवी नहीं छोड़ पाए छाप. (PHOTO: Reuters )
भुवी नहीं छोड़ पाए छाप. (PHOTO: Reuters )

टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए आईपीएल के पिछले दो सीजन में बैक टू बैक शानदार प्रदर्शन करने के बाद भुवनेश्वर ने करीब चार साल बाद टीम इंडिया में वापसी की थी. 

हालांकि, न्यूजीलैंड दौरे पर उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और वह 4 टी20 मैचों में सिर्फ 1 विकेट ही हासिल कर सके. इस खराब प्रदर्शन को देखने के बाद भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान ने चयनकर्ताओं के इस फैसले पर बड़ा सवाल उठाया है. पठान ने कहा कि भुवी को टी20 टीम में वापस लाना चयनकर्ताओं की एक बड़ी भूल थी.

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए इरफान पठान ने तर्क दिया कि भुवनेश्वर कुमार एक शानदार और अनुभवी गेंदबाज हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप अभी काफी दूर है, ऐसे में उन्हें इस फॉर्मेट में वापस लाने का कोई तुक नहीं बनता था. अगर चयनकर्ताओं को उन्हें तैयार ही करना था तो वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से यह फैसला समझ आता.

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पठान ने आगे कहा कि भुवनेश्वर को मौका देने के चक्कर में टीम मैनेजमेंट ने युवा तेज गेंदबाजों का कीमती मौका छीन लिया. अगर उनकी जगह लगातार मयंक यादव या प्रिंस यादव जैसे युवा खिलाड़ियों को खिलाया जाता तो उन्हें न्यूजीलैंड जैसी मुश्किल पिचों पर खेलने का मूल्यवान अनुभव मिल सकता था, जो भविष्य के लिए टीम के काम आता.

श्रीकांत ने कही ये बात

इसके अलावा पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भुवनेश्वर कुमार की हालिया गेंदबाजी पर भारी निराशा जताई है. श्रीकांत का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में भुवी का प्रदर्शन बेहद साधारण रहा और वह उस लय में नजर नहीं आए जिसके लिए जाने जाते हैं.

चार साल के लंबे अंतराल के बाद टीम इंडिया में लौटे भुवनेश्वर कुमार से जितनी उम्मीदें थीं, वह न्यूजीलैंड की चुनौतीपूर्ण पिचों पर उन पर खरा उतरने में नाकामयाब रहे.

आगे क्या होगा भुवनेश्वर का भविष्य?

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में फीका प्रदर्शन रहने के बाद अब भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में जगह खतरे में पड़ सकती है. भारत को आने वाले समय में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है, जहां चयनकर्ता प्रसिद्ध कृष्णा या किसी अन्य युवा पेसर को मौका दे सकते हैं. देखना यह होगा कि टीम मैनेजमेंट भविष्य को ध्यान में रखते हुए अब क्या कड़ा फैसला लेता है.

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