scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hanuman Ansh Actor in King: किंग में शाहरुख खान का साथी बना 'हनुमान अंश' एक्टर, गाने में दिखी झलक, हुआ गदगद!

फिल्म हनुमान अंश से सफलता और पहचान पाने वाले एक्टर चंदन आनंद को अब शाहरुख खान की किंग में देखा गया है. फिल्म के गाने तू मिल जाए में उनकी छोटी लेकिन अहम झलक देखने मिली है. किंग में उनका क्या किरदार होगा, इसका भी हिंट मिला है.

Advertisement
X
किंग में दिखेगा हनुमान अंश एक्टर (Photo: ITGD)
किंग में दिखेगा हनुमान अंश एक्टर (Photo: ITGD)

शाहरुख खान ने अपने 61वें जन्मदिन पर फैंस को एक तगड़ा सरप्राइज दिया था. उन्होंने अपनी फिल्म किंग के पहले गाने तू मिल जाए को रिलीज किया. शाहरुख के फैंस को उनका ये तोहफा बेहद पसंद भी आया. गाने में उनकी और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री नजर आई. लेकिन साथ ही एक ऐसे एक्टर की भी झलक दिखी, जो हाल ही में हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्म हनुमान अंश का हिस्सा था. 

किंग में हनुमान अंश वाले राम नंदन भोसले

फिल्म हनुमान अंश में राम नंदन भोसले का किरदार निभाने वाले एक्टर चंदन आनंद भी शाहरुख-दीपिका के गाने तू मिल जाए में नजर आए हैं. उनकी एक छोटी लेकिन अहम झलक दिखी है. एक्टर को महज कुछ पल के लिए गाने में लिया गया, लेकिन ये मोमेंट उनके और उनके चाहने वालों के लिए खास बन गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

रिनोवेशन के बीच मन्नत पहुंचे SRK, फैंस के लिए दिया पोज़
Shahrukh Khan
61 के हुए शाहरुख, बर्थडे बॉय की दिखी झलक, दी फ्लाइंग KISS
King Song Tu Mil Jaaye Review
Review: किंग का गाना रिलीज, SRK-दीपिका की केमिस्ट्री में नयापन नहीं
Shahrukh Khan overseas rights
किंग ने रिलीज से पहले रचा इतिहास, 175 करोड़ में बिके विदेशी राइट्स!
Shahrukh Khan,Ranveer Singh King Dhurandahr
शाहरुख खान की 'किंग' का पोस्टर निकला 'धुरंधर 2' की कॉपी? छिड़ी बहस

चंदन आनंद फिल्म किंग में शाहरुख खान के साथी का रोल निभाते दिखाई दे सकते हैं. गाने में इसका एक हिंट भी मिल रहा है. वो उनके हथियारों की सप्लाई का ध्यान रखते होंगे. शाहरुख उन्हें ग्रीट भी करते दिखे हैं. इससे ये साफ पता चल रहा है कि फिल्म किंग में उनका अहम रोल नजर आने वाला है.

चंदन आनंद ने हनुमान अंश की सफलता के बाद अपने इंटरव्यूज में खुलासा कर दिया था कि वो शाहरुख की किंग में काम कर रहे हैं. उन्होंने सुपरस्टार संग काफी वक्त बिताया है. इसके अलावा वो सलमान खान की अपकमिंग फिल्म मॉन्स्टर में भी नजर आएंगे. फैंस उनकी तरक्की देखकर काफी खुश भी हुए हैं. अब देखना है कि चंदन आनंद को किंग से और कितना प्यार मिलने वाला है. 

Advertisement

फिल्म हनुमान अंश की बात करें, तो इसने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. लोगों के प्यार और हनुमान जी के आशीर्वाद से इसे काफी सफलता मिली, जिसका अंजाम ये हुआ कि इसके सभी एक्टर्स भी पॉपुलर हो गए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'उल्टे-सीधे हेयरस्टाइल वाले छात्रों को गंजा कर दो...' मंत्री की स्कूलों को सलाह |
    Shani Margi 2026: शनि की आखिरी करवट! मार्गी शनि 11 दिसंबर से सुधारेंगे इन 3 राशियों के दिन |
    रिनोवेशन के बीच मन्नत पहुंचे शाहरुख, फैंस के लिए किया खास अंदाज में सेलिब्रेट |
    RSS की यूनिफॉर्म में दिखे Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बू, पथ संचलन में हुए शामिल |
    बेंगलुरु के तीन इंजीनियरों की डूबने से मौत, बीच गए थे घूमने |
    'PM और हिंदुत्व के खिलाफ हैं दीया मिर्जा', भड़की मुंबई की मेयर, एक्ट्रेस पर लगाया बैन |
    जिस परंपरा को खुद निभाता था पिता, 10 साल के बेटे को उससे दूर रखने के लिए ले ली जान! |
    भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले टीम घोषित, वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका |
    Silver Price Big Change: नहीं खरीद पाए सस्ती चांदी? MCX पर पलट गया गेम, लेकिन यहां अभी भी मौका |
    पालघर में बढ़वण बंदर का विरोध तेज, समुद्र में उतरे सैकड़ों लोग, महिलाओं और बच्चों के साथ जलसमाधि आंदोलन
    Advertisement