scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs NZ: मिचेल सेंटनर ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा? जीत पक्की लग रही थी... फिर कहां हुई चूक!

भारत ने सिर्फ 70 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आसानी से इस मुकाबले को जीत लेगी. भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे. लेकिन तिलक वर्मा, नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का ध्यान खींच लिया.

Advertisement
X
मिचेल सेंटनर ने खोला राज. (PHOTO: AP)
मिचेल सेंटनर ने खोला राज. (PHOTO: AP)

क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में न्यूजीलैंड को भारत के हाथों 4 विकेट से दिल तोड़ने वाली हार झेलनी पड़ी. लेकिन कीवी टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपनी फिरकी से इस मुकाबले में अलग छाप छोड़ने में कामयाबी हासिल की. सेंटनर ने इस मुकाबले में चार विकेट चटकाकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था.

पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 180 रन बनाए थे. जवाब में उतरी भारतीय टीम ने एक समय घुटने टेक दिए थे, लेकिन अंत में युवाओं ने कमाल कर दिखाया. इस तरह एक समय जहां न्यूजीलैंड की जीत पक्की लग रही थी, वहां टीम को हार का सामना करना पड़ा. 

मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर काफी निराश नजर आए और उन्होंने हार का ठीकरा अपनी टीम की फील्डिंग में हुई छोटी-छोटी गलतियों और एक आसान कैच छोड़ने पर फोड़ा है. सेंटनर ने कहा कि अगर हमने मैच में सभी कैच लपक लिए होते तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. 

सम्बंधित ख़बरें

Shreyas Iyer
'जब हाथ से फिसल रहा था मैच...', अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट?
Vaibhav Sooryavanshi Out in India vs New Zealand 2nd T20I 2026
वैभव आए और गए... नहीं चला बल्ला, रास नहीं आया नंबर-3
Abhishek Sharma T20I Records
New Zealand के खिलाफ मैच में अभिषेक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड
Nitish Reddy, Tilak Varma
भारत ने न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया, तिलक वर्मा ने पलटी बाजी
Naman Dhir
भारत ने क्राइस्टचर्च T20 में किया रिकॉर्ड रनचेज, मेजबान न्यूजीलैंड पस्त

मैच के बाद बात करते हुए कीवी कप्तान सेंटनर ने माना कि एक मजबूत टीम के खिलाफ छोटी-छोटी गलतियां भारी पड़ जाती हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि तिलक वर्मा, नमन धीर और अंत में नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. 

Advertisement

सेंटनर ने बताई कहां हुई खिलाड़ियों से चूक

सेंटनर ने कहा कि अगर उनकी टीम अंत में एक और विकेट चटकाने में सफल हो जाती तो मैच पूरी तरह खत्म हो जाता. लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव में शानदार नियंत्रण दिखाया. बल्लेबाजों ने दमदार खेल से गेंदबाजों को गलतियां करने पर मजबूर कर दिया. कीवी कप्तान ने खासतौर पर मैदान पर हुई फील्डिंग की गलतियों और छूटे हुए मौकों पर अपनी नाराजगी जताई. 

मैच के दौरान माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर युवा वैभव सूर्यवंशी का एक आसान सा कैच बेवन जैकोब ने टपका दिया था, जिसे लेकर सेंटनर का गुस्सा कैमरे में कैद हो गया था. इस जीवनदान के बाद हालांकि वैभव ज्यादा देर नहीं टिक सके और 4 रन बनाकर आउट हो गए. 

सेंटनर का मानना है कि ऐसे अहम मौकों पर कैच छोड़ना और मैदान पर सुस्ती दिखाना उनकी टीम को बहुत महंगा पड़ा. इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही थी और उन्होंने शुरुआती 3 विकेट जल्दी गंवा दिए थे. 

लेकिन इसके बाद ग्लेन फिलिप्स (70) और बेवन जैकोब ने पारी को शानदार तरीके से संभाला और टीम को 180 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

Advertisement

सेंटनर ने अपनी गेंदबाजी यूनिट की तारीफ करते हुए कहा कि शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन मैच के अहम पलों में फील्डिंग के स्तर पर हुई छोटी गलतियों ने उनसे जीत का मौका छीन लिया. इसके साथ ही उन्होंने सीरीज के आने वाले मैचों में खिलाड़ियों के वर्कलोड को देखते हुए रोटेशन करने का संकेत भी दिया.   

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs NZ: मिचेल सेंटनर ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा? जीत पक्की लग रही थी... फिर कहां हुई चूक! |
    इंडियन नेवी की पनडुब्बियां अब ज्यादा देर पानी के अंदर रह सकेंगी, स्वदेशी AIP सिस्टम हो रहा तैयार |
    'पार्क में ड्रग्स बेचने वालों का कब्जा', फिल्ममेकर कुणाल कोहली का पोस्ट, मुंबई पुलिस ने दिया जवाब |
    Diwali Balcony Decoration Ideas: दिवाली पर बालकनी को बनाएं घर का सबसे खूबसूरत कोना, रंग-बिरंगी झालरों से सजाने के 5 तरीके |
    अभी खरीदें या इंतजार करें? दिवाली से पहले सोने की कीमतों में भारी गिरावट |
    6 लाख में हो जाएगा काम, TESLA ने भारत में निकाला खास ऑफर, जानें डिटेल्स |
    'मेरी बॉडी पर अश्लील कमेंट किए', रेप-जान से मारने की धमकियों से परेशान पंजाबी हसीना, सरेआम दी चेतावनी |
    Vaibhav Suryavanshi का बड़ा फ्लॉप शो! नंबर-3 पर नहीं दिखा सके कमाल |
    IND vs NZ: 'जब हाथ से फिसल रहा था मैच, तब...', आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? |
    भोपाली चचा के भन्नाट क़िस्से - STORYBOX WITH JAMSHED
    Advertisement