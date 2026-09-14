'ट्रॉफी तुम रखो, हम ऐसे ही जश्न मनाएंगे', कप्तान हरमनप्रीत कौर के अंदाज पर फिदा हुई दुनिया! मोहसिन नकवी को दिखाया ठेंगा

विमेन्स एशिया कप 2026 का फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में श्रीलंका को हराकर भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया.
फाइनल जीतने के बावजूद ट्रॉफी लेने से भारतीय महिला टीम ने मना कर दिया. इससे पहले साल 2025 मेन्स टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी नहीं ले सकी थी. भारतीय टीम के इस फैसले के पीछे की वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ और ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी रहे हैं.
हालांकि, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिस अंदाज में जीत का जश्न मनाया, उसने हर किसी का दिल जीत लिया. हरमनप्रीत कौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
Pure joy and unfiltered emotions 🥳
🎥 Catch #TeamIndia's heartwarming 𝙍𝙖𝙬 𝙍𝙚𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 moments after sealing the #WomensAsiaCup triumph 🇮🇳🏆#INDvSL pic.twitter.com/e4zYfBAvSE— BCCI Women (@BCCIWomen) September 14, 2026
ट्रॉफी की जगह उठाई पानी की बोतल
मोहसिन नकवी की मौजूदगी के कारण भारतीय टीम ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाने से साफ मना कर दिया था. इसके बाद जब पूरी टीम मैदान पर एक साथ विक्ट्री फोटो खिंचवाने के लिए इकट्ठी हुई तो साथी खिलाड़ियों ने हरमनप्रीत के हाथ में पानी की एक बोतल थमा दी.
हरमनप्रीत ने बीच मैदान किया गजब का कारनामा
टीम की बाकी खिलाड़ियों ने कप्तान की हौसला अफजाई की. इसके साथ ही उनसे उस बोतल को ही ट्रॉफी की तरह हवा में उठाने को कहा. हरमनप्रीत ने भी बिना झिझके मुस्कुराते हुए पानी की बोतल को ठीक वैसे ही हवा में लहराया जैसे कोई चैम्पियन ट्रॉफी उठाता है.
Indian Team celebrating with water bottle 😂😂#AsiaCup #Women'sAsiaCup pic.twitter.com/qLt2OWEtS2— Darshika (@DarshikaRai3) September 14, 2026
वीडियो हो रहा तेजी से वायरल
हरमनप्रीत का यह मजेदार अंदाज देखकर पूरी भारतीय टीम ठहाके मारकर हंसने लगी. नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने के बाद टीम इंडिया के इस हल्के-फुल्के और बेफिक्र अंदाज ने फैन्स को बहुत आनंदित किया.
सोशल मीडिया पर फैन्स इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि भारतीय टीम को खुद की काबिलियत साबित करने के लिए किसी ट्रॉफी की जरूरत नहीं है.