6,6,6,6,6... ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल का ऑकलैंड में तूफान, छक्कों की लगी झड़ी

न्यूजीलैंड और भारत के बीच ऑकलैंड में आयोजित चौथे टी20 मुकाबले में कीवी बल्लेबाजों ने जमकर तबाही मचाई. श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली.
दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ चौके-छक्कों की बरसात कर दी. खास तौर पर 16वें और 17वें ओवर में जो हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया.
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दरअसल, नीतीश कुमार रेड्डी के 16वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने लगातार चार गेंदों पर चार छक्के जड़ दिए. इसके बाद जब 17वें ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज आए तो ब्रेसवेल ने एक बार फिर गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया. यानी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने लगातार पांच गेंदों पर पांच छक्के जड़कर भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं.
Equalling his own record ✍️ Glenn Phillips lights up Eden Park with his third T20I century and the joint fastest for New Zealand, equalling his 46-ball ton against the West Indies at Bay Oval in 2020 💥 https://t.co/KHc852x3pp— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 30, 2026
फिलिप्स यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और महज 49 गेंदों में 107 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 6 चौके और 10 छक्के शामिल रहे.
दूसरी तरफ माइकल ब्रेसवेल ने भी भारतीय गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी. उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 65 रन की तूफानी पारी खेली. ब्रेसवेल के बल्ले से 4 चौके और 6 छक्के निकले.
Glenn Phillips goes full throttle to bring up his hundred! 💯 And yes, the John Cena theme was right on cue! 🎶 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 4th T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 30, 2026
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दोनों बल्लेबाजों की इस आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया. फिलिप्स और ब्रेसवेल की आतिशी पारियों ने ऑकलैंड के मैदान पर छक्कों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि भारतीय गेंदबाज बेबस नजर आए. इन दोनों की धमाकेदार पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 259/7 रन बना दिए.