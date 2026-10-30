scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

6,6,6,6,6... ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल का ऑकलैंड में तूफान, छक्कों की लगी झड़ी

ऑकलैंड में भारत के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल ने तूफानी बल्लेबाजी की. फिलिप्स ने 49 गेंदों में 107 रन बनाए, जबकि ब्रेसवेल ने 25 गेंदों में 65 रन ठोक दिए. फिलिप्स ने इस दौरान नीतीश रेड्डी के ओवर में लगातार चार छक्के जड़े.

Advertisement
X
चौथे टी20 में ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को जमकर पीटा (Photo: Getty Images)
चौथे टी20 में ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को जमकर पीटा (Photo: Getty Images)

न्यूजीलैंड और भारत के बीच ऑकलैंड में आयोजित चौथे टी20 मुकाबले में कीवी बल्लेबाजों ने जमकर तबाही मचाई. श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली.

दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ चौके-छक्कों की बरसात कर दी. खास तौर पर 16वें और 17वें ओवर में जो हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 4th T20I: श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, वैभव-भुवनेश्वर प्लेइंग XI से बाहर

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Sooryavanshi, Ishan Kishan
श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, वैभव-भुवी प्लेइंग XI से बाहर
Vaibhav Sooryavanshi and teammate Abhishek Sharma.
हर ओवर में 10+ रन, छोटी बाउंड्री पर मचेगा गदर! कीवी गेंदबाजों की अग्निपरीक्षा
Team India records at Eden Park, Auckland,
जहां है चौथा T20, वहां चेज मास्टर है टीम इंड‍िया, हर बार म‍िली जीत
Abhishek Sharma
भारत की बैटिंग का नया लेवल, 35 गेंदों का शतक भी कमाल नहीं लगता
IND vs NZ Shreyas Iyer
मैदान पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, श्रेयस और अक्षर को किस पर आया गुस्सा?

दरअसल, नीतीश कुमार रेड्डी के 16वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने लगातार चार गेंदों पर चार छक्के जड़ दिए. इसके बाद जब 17वें ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज आए तो ब्रेसवेल ने एक बार फिर गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया. यानी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने लगातार पांच गेंदों पर पांच छक्के जड़कर भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं.

फिलिप्स यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और महज 49 गेंदों में 107 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 6 चौके और 10 छक्के शामिल रहे.

Advertisement

दूसरी तरफ माइकल ब्रेसवेल ने भी भारतीय गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी. उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 65 रन की तूफानी पारी खेली. ब्रेसवेल के बल्ले से 4 चौके और 6 छक्के निकले.

यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड में विराट कोहली का दिखा जबरदस्त क्रेज, बेकाबू हुए फैन्स, ऑटोग्राफ के लिए एयरपोर्ट पर मची होड़

दोनों बल्लेबाजों की इस आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया. फिलिप्स और ब्रेसवेल की आतिशी पारियों ने ऑकलैंड के मैदान पर छक्कों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि भारतीय गेंदबाज बेबस नजर आए. इन दोनों की धमाकेदार पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 259/7 रन बना दिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक गरीब अंधे विलेन के कारण कैसे करोड़ों कमा गई 'मोहरा'! |
    ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य और तेजस विवाद में सवाल... एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के 10 अहम मोमेंट, कल हो रहे रिटायर |
    'यूपी में तीसरी बार खिलेगा कमल, 30 साल कहीं नहीं जाएगी BJP', अमित शाह का टारगेट |
    'बीजेपी का गणित गड़बड़ाया गया, हम PDA की ताकत बढ़ाएंगे,' जीते हुए MLC के साथ अखिलेश ने की PC |
    मणिपुर में है महिलाओं का अनोखा बाजार, जहां पुरुष नहीं लगा सकते दुकान, जानिए 400 साल पुरानी कहानी |
    U19 Asia Cup 2026: भारतीय टीम का ऐलान, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे भी स्क्वॉड में |
    चांद देखा, कॉल पर व्रत खोला... गर्ल्स हॉस्टल में करवा चौथ मनाने का वीडियो वायरल! |
    इजरायल में चुनाव नतीजों के बाद भी प्रधानमंत्री का नाम तय नहीं, क्या फिर से होंगे आम चुनाव? |
    अमेरिका में हिंदू मंदिर के कार्यक्रमों पर विवाद, पड़ोसियों ने कहा- सोना मुश्किल हो गया |
    'RAW एजेंट का चार्ज, विस्फोटक पॉडकास्ट', बांग्लादेश के पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर की मौत का रहस्य गहराया!
    Advertisement