scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चांद देखा, कॉल पर व्रत खोला... गर्ल्स हॉस्टल में करवा चौथ मनाने का वीडियो वायरल!

Karwa Chauth Viral Video: गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों का करवा चौथ मनाते हुए वीडियो वायरल है. इसमें लड़कियां वीडियो कॉल पर व्रत खोलती नजर आ रही हैं.

Advertisement
X
हॉस्टल में करवा चौथ मनाने का वीडियो वायरल है. (Photo: Insta/ChapraZila)
हॉस्टल में करवा चौथ मनाने का वीडियो वायरल है. (Photo: Insta/ChapraZila)

करवा चौथ के बाद लोग सोशल मीडिया पर अपने पार्टनर के साथ और चांद को देखते हुए फोटो पोस्ट कर रहे हैं, इसमें कई सेलेब्स के नाम भी शामिल हैं. इसी बीच, एक गर्ल्स हॉस्टल का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लड़कियां करवा चौथ का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो किसी गर्ल्स हॉस्टल का है और लड़कियां करवा चौथ मनाती नजर आ रही हैं. खास बात यह है कि यहां चांद देखने के साथ-साथ कुछ लड़कियां वीडियो कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा देखकर भी रस्म निभाती दिखाई दे रही हैं.

वीडियो में कई लड़कियां एक साथ खड़ी नजर आती हैं. किसी के हाथ में पूजा की थाली है तो कोई छलनी लेकर चांद देखने की तैयारी कर रही है. छलनी में जलता हुआ दिया रखा गया है. लड़कियां पहले छलनी से चांद की ओर देखती हैं और फिर पूजा करती दिखाई देती हैं. इस दौरान वहां करवा चौथ के पारंपरिक माहौल की झलक भी देखने को मिलती है.

वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब नजर आता है, जब कुछ लड़कियां छलनी से चांद देखने के बाद मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल करती हैं. वे कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा देखकर करवा चौथ की रस्म निभाती दिखाई देती हैं. यानी चांद के साथ-साथ मोबाइल स्क्रीन पर भी किसी का दीदार हो रहा है. इस दौरान कुछ लड़कियां पूजा की थाली लेकर खड़ी हैं तो कुछ अपनी बारी का इंतजार करती नजर आती हैं.

Advertisement

वीडियो देखकर लोग हो रहे हैरान?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं. कुछ यूजर्स के लिए यह नजारा बिल्कुल अलग है, क्योंकि आमतौर पर करवा चौथ को शादीशुदा महिलाओं के व्रत के तौर पर देखा जाता है. वहीं, कुछ लोग इसे बदलते दौर में रिश्तों और त्योहार मनाने के नए अंदाज से जोड़कर देख रहे हैं.

हालांकि, इस वीडियो को लेकर अभी कुछ बातें स्पष्ट नहीं हैं. यह किस शहर के हॉस्टल का है और कब रिकॉर्ड किया गया, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. सोशल मीडिया पर इसे गर्ल्स हॉस्टल का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. वैसे, शादी से पहले बॉयफ्रेंड के लिए करवा चौथ का व्रत रखना कोई बिल्कुल नई बात नहीं है. फिलहाल, वायरल वीडियो ने एक बार फिर करवा चौथ मनाने के पारंपरिक तरीके और बदलते सामाजिक तौर-तरीकों को लेकर चर्चा छेड़ दी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इजरायल में चुनाव नतीजों के बाद भी प्रधानमंत्री का नाम तय नहीं, क्या फिर से होंगे आम चुनाव? |
    अमेरिका में हिंदू मंदिर के कार्यक्रमों पर विवाद, पड़ोसियों ने कहा- सोना मुश्किल हो गया |
    'RAW एजेंट का चार्ज, विस्फोटक पॉडकास्ट', बांग्लादेश के पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर की मौत का रहस्य गहराया! |
    बिहार के छपरा में सनसनीखेज कांड... धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले पुजारी की सिर में गोली मारकर हत्या, ईंटों के ढेर के पास मिला शव |
    नोएडा के 13000 किसानों को राहत! 5% आबादी प्लॉट का रास्ता खुला... इन गांवों को होगा फायदा |
    Halloween 2026: न महंगा मेकअप, न नए कपड़े... अलमारी में रखी पुरानी चीजों से बनाएं डरावना लुक, काम आएंगी ये ट्रिक्स |
    जिस दिन कंपनी ने लिया रिजाइन उसी दिन सुसाइड! कंपनी COO की अग्रिम जमानत याचिका खारिज |
    'मेरा कोई रोल नहीं...', अनंत सिंह के सरेंडर वाले आदेश पर बोले नीरज कुमार |
    Virat Kohli का न्यूजीलैंड में ग्रैंड वेलकम, एयरपोर्ट पर उमड़ा फैन्स का हुजूम |
    Ahoi Ashtami 2026: 1 नवंबर को अहोई अष्टमी पर शुभ संयोग, बच्चों की तरक्की के लिए जरूर करें ये काम
    Advertisement