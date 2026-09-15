रेडिसन में सड़े आलू, सयाजी में एक्सपायरी चिकन! भोपाल के 10 नामी होटलों की किचन का सच आया सामने

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है. 12 और 13 सितंबर को शहर के 10 प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया. इस दौरान कहीं एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिली तो कहीं सड़े-गले फल-सब्जियां और कीटग्रस्त दालें बरामद हुईं. कई जगह वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों के भंडारण में भी खामियां सामने आईं.खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्टोरेज, किचन की साफ-सफाई, वेज-नॉनवेज के पृथक्करण, एक्सपायरी सामान, लाइसेंस, लेबलिंग, पेस्ट कंट्रोल और खाद्य हैंडलर्स की मेडिकल फिटनेस की जांच की.

और पढ़ें

होटल सयाजी में एक्सपायरी डेट के बाद फिश और चिकन के इस्तेमाल तथा एक्सपायरी नॉनवेज के भंडारण की बात सामने आई. वेज और नॉनवेज की प्रोसेसिंग और स्टोरेज में भी कमियां मिलीं. खुले डस्टबिन और पानी की पोटेबिलिटी रिपोर्ट को लेकर भी आपत्तियां मिलीं.

Turtokoise Hospitality में मूंग दाल और राजमा में कीट लगे मिले. दोनों खाद्य सामग्रियों का मौके पर विनष्टीकरण कराया गया. नॉनवेज फ्रीजर की सफाई संतोषजनक नहीं थी और स्टोरेज एरिया में कीटों की मौजूदगी के संकेत मिले. खाद्य लाइसेंस का प्रदर्शन भी नहीं पाया गया.

होटल रेडिसन में करीब 50 किलो सड़े हुए आलू मिले, जिन्हें मौके पर नष्ट कराया गया. चार पैकेट हनी ब्रेड मिसब्रांडेड पाए गए. ब्रेड पर आवश्यक वेज सिंबल और खरीदी का बिल भी उपलब्ध नहीं मिला. मीट पैकेट की लेबलिंग और FIFO व्यवस्था में भी कमियां मिलीं. देखें VIDEO:-

Advertisement

होटल पलाश के किचन में मशरूम के आठ पैकेट सड़ी अवस्था में मिले. कई खुले डस्टबिन में सड़े-गले खाद्य पदार्थ और कचरा मिला. फ्रोजन एरिया में खराब सब्जियां मिलीं. एक्सपायरी आटा और आवश्यक लेबल विवरण के बिना चिकन मसाला भी पाया गया.

वहीं महादेव भोजनालय में पनीर की प्राथमिक जांच की गई. प्राथमिक जांच में एनालॉग पनीर की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फैट कम होने के संदेह के चलते पनीर का वैधानिक नमूना जांच के लिए लिया गया. उत्तपम का नमूना भी लिया गया.

साक्षी ढाबा में सीएम हेल्पलाइन से मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई. मटन और पनीर के नमूने जांच के लिए लिए गए. शिकायत में बकरे या चिकन की जगह अन्य प्रकार के मांस के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था. अब प्रयोगशाला रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

हालांकि सभी जगह हालात खराब नहीं मिले. होटल जहांनुमा रिट्रीट, सैर सपाटा और होटल द क्राउन 1909 रूफटॉप रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं. वेज-नॉनवेज खाद्य पदार्थों का उचित पृथक्करण और साफ-सफाई भी मिली.



होटल आदित्य ग्रैंड में एक्सपायरी ब्रेड मिली. खाद्य हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं थे और कर्मचारियों द्वारा हेयर कवर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था. पनीर का नमूना भी जांच के लिए लिया गया.



खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक अभियान के दौरान लिए गए सभी वैधानिक नमूनों को अधिकृत प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है. प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

विभाग ने साफ किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और उपभोक्ता स्वास्थ्य से जुड़ी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भोपाल के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे.

---- समाप्त ----