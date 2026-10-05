बिहार क्रिकेट में BCCI का बड़ा दांव, पूर्व चयनकर्ताओं पर जताया भरोसा

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने बिहार क्रिकेट के लिए बड़ा कदम उठाया है. बोर्ड ने आगामी रणजी ट्रॉफी और विभिन्न आयु वर्ग की टीमों के चयन के लिए पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ताओं और अनुभवी क्रिकेटरों की समितियां नियुक्त की हैं.

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रणजी टीम के चयन की जिम्मेदारी 3 सदस्यीय समिति को

BCCI ने बिहार की आगामी रणजी ट्रॉफी टीम के चयन के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई है. इसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व तेज गेंदबाज हरविंदर सिंह करेंगे. समिति में तमिलनाडु के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर श्रीधरन शरत और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर अमिताभ विजयवर्गीय भी शामिल हैं.

हरविंदर सिंह और श्रीधरन शरत पहले राष्ट्रीय स्तर पर चयनकर्ता की भूमिका निभा चुके हैं. ऐसे में बिहार की सीनियर टीम के चयन में उनके अनुभव का फायदा मिलने की उम्मीद है.

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जूनियर टीमों के लिए भी नई चयन समिति

BCCI ने बिहार की अंडर-16, अंडर-19 और अंडर-23 टीमों के चयन के लिए भी तीन सदस्यीय समिति बनाई है. इस समिति में पूर्व राष्ट्रीय जूनियर चयनकर्ता हरविंदर सिंह सोढ़ी, पंजाब के पूर्व ऑलराउंडर कृष्ण मोहन और गुजरात के पूर्व विकेटकीपर पाथिक पटेल शामिल हैं.

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रिपोर्ट के मुताबिक, सभी चयनकर्ता सोमवार को पटना पहुंच चुके हैं और मोइन-उल-हक स्टेडियम में स्थानीय खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचानने का काम शुरू कर दिया है.

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बिहार क्रिकेट में प्रशासनिक बदलाव के बीच फैसला

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) में प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव चल रहा है. 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह को BCA का प्रशासक नियुक्त किया था.

इससे पहले पिछले सीजन में भी BCCI ने बिहार की अलग-अलग आयु वर्ग की टीमों के चयन के लिए बाहरी अनुभवी क्रिकेटरों की समिति नियुक्त की थी. उस समिति में पूर्व भारतीय मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा, हरविंदर सिंह, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज सलिल अंकोला और पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर एवं राष्ट्रीय मुख्य चयनकर्ता नीतू डेविड शामिल थीं.

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रणजी ट्रॉफी में बिहार के सामने बड़ी चुनौती

बिहार को रणजी ट्रॉफी में प्रमोशन के बाद एलीट ग्रुप में जगह मिली है. टीम अपने अभियान की शुरुआत 11 अक्टूबर को राजगीर में उत्तर प्रदेश के खिलाफ करेगी.

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एलीट ग्रुप ए में बिहार का सामना उत्तर प्रदेश के अलावा बड़ौदा, मध्य प्रदेश, गोवा, जम्मू-कश्मीर, विदर्भ और पुडुचेरी से होगा. ऐसे में मजबूत टीम तैयार करना बिहार के लिए बेहद अहम होगा.

BCCI की ओर से अनुभवी पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को जिम्मेदारी दिए जाने का मकसद बिहार में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर मंच देना और मजबूत घरेलू टीम तैयार करना माना जा रहा है.

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