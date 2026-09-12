सेमीकंडक्टर से लेकर माइनिंग और मिसाइल तक, BRICS से इतर PM मोदी की ताबड़तोड़ द्विपक्षीय बैठकें

BRICS शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इथियोपिया और मलेशिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की. दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को नई दिशा देने पर चर्चा हुई. दोनों देशों ने भारत के साथ मजबूत रक्षा सहयोग में रुचि जताई. बैठक में ज्वाइंट पर्सनल ट्रेनिंग के साथ-साथ भारत से रक्षा खरीद पर भी चर्चा हुई.

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दोनों देशों ने भारतीय उद्योग और निवेश का स्वागत किया. इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों का स्वागत किया. वहीं, मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के अवसरों पर चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की. उन्होंने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा कैपेसिटी बिल्डिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की. यह बैठक दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अदीस अबाबा की ऐतिहासिक यात्रा के बाद हुई.

दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया. उन्होंने मल्टीलेटरल फोरम पर करीबी सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि उसकी मौजूदगी ने ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को मजबूत करने में मदद की.

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वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनामी नेता के साथ बैठक के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को बढ़ावा मिलने की संभावना है. इस ऑर्डर के साथ वियतनाम ब्रह्मोस खरीदने वाला दक्षिण-पूर्व एशिया का तीसरा देश बन जाएगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम की BRICS में पार्टनर कंट्री के तौर पर भागीदारी का स्वागत किया. बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की. मई 2026 में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति टो लाम की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को एन्हांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया गया था. दोनों नेताओं ने आपसी महत्व के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और अपनी साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई.

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