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Ramayana Path Of Dharma Official Trailer: रणबीर की रामायण के बीच आई एनिमेटेड 'रामायण', ट्रेलर ने उड़ाए सबके होश

रणबीर वाली रामायण के बीच अब एक एनिमेटेड 'रामायण' का ट्रेलर सुर्खियों में है. रामायण पाथ ऑफ धर्मा के नाम से एक ट्रेलर यूट्यूब पर आया है, जिसके विजुअल्स और एनिमेशन लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं.

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नई रामायण का अनोखा ट्रेलर (Photo: ITGD)
नई रामायण का अनोखा ट्रेलर (Photo: ITGD)

अब ऐसा लग रहा है कि हर कोई रामायण बनाना चाहता है. नमित मल्होत्रा तो रणबीर कपूर के साथ 4000 करोड़ रुपये लगाकर रामायण बना ही रहे हैं. उसी को देखते हुए अंजलि अरोड़ा वाली रामायण भी हाल ही में रिलीज हुई, जिसके विजुअल्स देखकर लोगों ने अपना सिर पकड़ा. अब लाइव-एक्शन ना सही, लेकिन एक एनिमेटेड 'रामायण' जल्द देखने को मिलेगी, जिसका ट्रेलर अभी कुछ वक्त पहले रिलीज हुआ है. 

एनिमेटेड रामायण का ट्रेलर

पाथ ऑफ वंडर्स नाम से एक स्टूडियो ने 'रामायण: पाथ ऑफ धर्मा' का ट्रेलर रिलीज किया, जो एक एनिमेटेड सीरीज है. इसे कई सारे पार्ट्स में लाया जाएगा, जिसके पहले पार्ट का ट्रेलर सामने आया. इसमें कहानी रामायण ही है, मगर आज की युवा जेनरेशन के नजरिए से इसे दिखाया जाएगा. ट्रेलर में एक बच्चे को दिखाया जाता है, जो रामायण पढ़कर भगवान राम की कहानी को अपने सपनों में देखने लगता है और फिर उसे एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है. 

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ट्रेलर की शुरुआत हनुमान जी के संजीवनी पर्वत उठाने से होती है, जिसमें सिर्फ उनके विशाल हाथों-पैरों और पूंछ की झलक दिखाई है. फिर हम भगवान राम की झलक देखते हैं, जो अपना राज्य छोड़कर वन की तरफ निकलने की तैयारी करते हैं. वो अपने पिता के दिए वचन का पालन करने की बात कहते हैं.

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उनके साथ-साथ माता सीता और लक्ष्मण भी चलने का प्रण लेते हैं. इसके बाद एक वॉइसओवर आता है, जो भगवान राम की कहानी को बयां करता है कि कैसे रेत की तरह हाथ से फिसलता सिंहासन भी उन्होंने खुशी-खुशी छोड़ दिया. लेकिन अपने पिता को दिए वचन का पूरी तरह पालन किया. 

यहां देखें ट्रेलर:

'रामायण: पाथ ऑफ धर्मा' में कई जाने-माने इंडियन आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी है. ये सीरीज अब कौन-सी डेट से आने वाली है, फिलहाल इसकी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई. मगर इसका ट्रेलर देखकर लोग बेहद खुश हुए हैं. उन्हें ये रामायण, अंजलि अरोड़ा वाली रामायण से कई गुना ज्यादा बेहतर लगी. ट्रेलर में इस्तेमाल हुआ बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स भी अच्छे लगे. कइयों ने तो ये तक कहा कि रामानंद सागर की रामायण के बाद, इसने उनके दिल को छुआ. 

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