VIDEO: सबसे तेज शतक, फिर ओम नमः शिवाय का जाप... अभिषेक ने यूं मनाया जश्न

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुरुवार को ऐसा तूफान आया, जिसने अफगानिस्तान के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. टीम इंडिया के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. उन्होंने अपने बल्ले से गजब की तबाही मचाई.

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अभिषेक शर्मा ने मैदान पर आते ही छक्कों-चौकों की झड़ी लगा दी और महज 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. इसी के साथ उन्होंने 'हिटमैन' रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

अब अभिषेक टी-20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित (35 गेंद) के नाम था, जो उन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था.

अभिषेक ने 34 गेंदों का सामना करते हुए कुल 108 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 9 शानदार चौके और 11 गगनचुंबी छक्के निकले. उन्होंने अपनी फिफ्टी भी सिर्फ 16 गेंदों में ही पूरी कर ली थी.

🚨 THE FASTEST EVER T20I HUNDED AGAINST A FULL MEMBERS NATION. 🚨



- Wait for the ice cold celebration by Abhishek Sharma. 🥶 pic.twitter.com/wYudKVfgT6 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 17, 2026

वायरल हुआ 'ओम नमः शिवाय' वाला जश्न

इस तूफानी पारी से ज्यादा चर्चा अभिषेक के जश्न मनाने के तरीके की हो रही है. सोशल मीडिया पर फैन्स कह रहे हैं कि अभिषेक की पारी जितनी आक्रामक और गर्म थी, उनका जश्न उतना ही शांत और कूल था.

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जैसे ही उनका शतक पूरा हुआ, वो मैदान पर ही पालथी मारकर बैठ गए और हाथों को जोड़कर ध्यान (योग) की मुद्रा में आ गए. उनका यह 'ओम नमः शिवाय' वाला अंदाज फैन्स का दिल जीत रहा है. मैदान पर इतनी आक्रामक बल्लेबाजी के बाद ऐसा शांत और भक्ति भाव वाला जश्न देखकर हर कोई हैरान रह गया.

संजू सैमसन ने भी दिया शानदार साथ

अभिषेक की पारी का अंत तब हुआ जब वो राशिद खान की गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को कैच दे बैठे. लेकिन आउट होने से पहले वो अपना काम कर चुके थे. उनकी इस धाकड़ पारी के दम पर भारत ने सिर्फ 9.5 ओवर में ही 142 रन ठोक डाले. दूसरे छोर पर संजू सैमसन ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और 35 गेंदों में 50 रनों की एक बेहतरीन और तेज पारी खेली.

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