CM योगी 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम में हुए शामिल, पीएम मोदी के जन्मदिन पर लिए चार संकल्प

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज भारत दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान के साथ, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नेतृत्व देने वाले और तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है.

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सीएम योगी ने कहा कि अगर इसका श्रेय किसी को जाता है, तो विरासत और विकास के अभिनव प्रयोगकर्ता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है. PM मोदी के नेतृत्व में 12 सालों में देश ने पहचान बनाई है.

उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं. उनके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के साथ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है.

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उन्होंने कहा कि ट्रेड शो में यूपी के उद्यमियों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों ने जो भी बनाया है और जिसका प्रोडक्शन यूपी में हुआ है, उसे शोकेस किया जाएगा. 2,500 से अधिक एग्जीबिटर्स वहां आएंगे. 650 से अधिक फॉरन बायर्स भी आएंगे.

25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश ट्रेड शो आयोजित होगा... pic.twitter.com/71my2wCXCq — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 17, 2026

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश ट्रेड शो आयोजित होगा. उन्होंने जानकारी दी कि 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में उत्तर प्रदेश का ट्रेड शो आयोजित किया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि वहां ₹12,000 से ₹15,000 करोड़ का टर्नओवर होगा.

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